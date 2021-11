Chris Pratt est annulé pour avoir comparé la santé de ses enfants | Instagram

Récemment, dans une publication, le célèbre acteur Chris Pratt l’a évoqué de manière désagréable à propos de son premier-né, ce qui a sans aucun doute agacé ses millions de followers qui l’ont annulé dans les réseaux.

Au fil des ans, Chris Pratt est devenu l’un des acteurs les plus appréciés d’Hollywood pour les personnages qu’il joue et pour la façon dont il agit souvent hors caméra.

Cependant, l’Américain est la cible de critiques en comparant la santé de ses enfants dans une publication récente au sein du célèbre réseau social d’Instagram.

Et c’est que Pratt, qui a divorcé d’Anna Faris en 2018 et avec qui il partage un enfant de neuf ans, est marié à la fille d’Arnold Schwarzenegger, Catherine, et avec qui ils ont une petite fille d’un an.

Le 2 novembre, l’acteur américain a partagé une photo sur son compte Instagram officiel dans laquelle il apparaît avec sa femme, mettant en vedette une belle scène dans laquelle elle le regarde de manière romantique pendant qu’il pose pour la caméra.

Cependant, ce qui était controversé dans le message de Chris Pratt était la description du joli couple.

L’idée de l’acteur était de faire une publication dédiée à l’amour qu’il a pour sa femme, décrivant toutes les choses positives qu’elle a et l’amour qu’ils partagent tous les deux.

Cependant, les choses sont devenues assez troubles pour une phrase de son texte dans laquelle il décrit l’état de santé de sa fille, laissant de côté le petit qu’il a eu avec Anna Faris.

Elle m’a donné une vie incroyable, une belle fille en bonne santé », a écrit l’acteur dans la publication.

Rapidement et sans surprise, cette phrase a créé pas mal de polémique sur les réseaux sociaux, car Jack, son autre fils, est né prématurément et a dû subir de nombreuses opérations en conséquence, en fait, il ne pesait que 3 livres, 12 onces à la naissance.

De plus, l’acteur a oublié son fils lorsqu’il a mentionné que sa femme était son plus grand trésor juste à côté de sa lettre de Ken Griffey Jr.

Cela a également contribué à générer plus de controverse non seulement sur la santé de Jack, mais aussi sur l’endroit où il place sa femme.

Et bien que plusieurs personnes aient pris la publication comme une jolie déclaration d’amour de Pratt, dont plusieurs de ses confrères comme Terry Crews ou encore le Mexicain Omar Chaparro, nombre de ses followers ont critiqué la manière dont l’acteur s’exprimait par rapport à son fils. Jack.

Pourquoi insinuer qu’elle t’a donné une fille en bonne santé ? Avez-vous des problèmes avec la naissance prématurée de votre fils et des problèmes de santé? »,« Nous avons remarqué l’accent mis sur une fille «en bonne santé». Il semble que votre premier enfant n’était pas assez bon » et » je pense que vous avez oublié votre fils dans votre liste de » trésors » « , étaient quelques-uns des commentaires des adeptes de Pratt.

Comme vous vous en souvenez peut-être, en août 2012, le protagoniste des Gardiens de la Galaxie, et son ex-femme Anna Faris, ont eu le petit Jack mais neuf semaines plus tôt que prévu.

Étant né plus de deux mois plus tôt, les choses ont été extrêmement difficiles pour le premier mois de la vie de Jack.