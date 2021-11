Chris Pratt reçoit de vives critiques pour sa publication sur sa fille

Jack C’est le résultat de son précédent mariage avec l’actrice Anna Faris et, bien qu’il ait actuellement neuf ans, ses premières années ont été très difficiles, car il a subi un accident vasculaire cérébral quelques heures après sa naissance, ce qui a déclenché des problèmes de santé et des années de soins médicaux. traitement.

« Regarde comment il me regarde ! Je veux dire : Trouve quelqu’un pour te regarder comme ça ! Tu sais !? Nous nous sommes rencontrés à l’église. Elle m’a donné une vie incroyable, une fille belle et en bonne santé, elle mâche si fort que parfois je J’ai mis les écouteurs, mais c’est l’amour ! Elle m’aide pour tout. Mon plus grand trésor », lit-on dans le message.

Certains internautes ont trouvé offensant qu’il mette l’accent sur la santé de sa deuxième fille. Ils ont donc demandé à être suspendus des projets sur lesquels il travaille actuellement.