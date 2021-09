Chris Pratt est Mario dans le film d’animation Mario Bros.

Non content de tous les nouveaux jeux révélés lors du Direct d’hier soir, Nintendo a encore pimenté les choses avec les premières nouvelles de son animation Super Mario Bros. avec les studios Illumination. Le casting étoilé a été présenté par nul autre que Shigeru Miyamoto lui-même.

Nous n’avons pas vu la conception des personnages, ni vraiment aucun détail sur l’histoire, le cadre ou l’intrigue. Miyamoto a cependant révélé l’intégralité de la distribution du film, qui comprend tant d’acteurs de renom, notamment Chris Pratt dans le rôle de Mario et Anya Taylor-Joy dans le rôle de Peach.

Voici le casting complet :

Chris Pratt – Mario. Anya Taylor-Joy – Princesse Peach. Charlie Day – Luigi. Jack Black – Bowser. Keegan-Michael Key – Crapaud. Seth Rogen – Donkey Kong. Fred Armisen – Cranky Kong. Kevin Michael Richardson – Kamek. Sebastian Maniscalco – Spike.

Et si tout cela ne suffisait pas, Miyamoto a également révélé que l’homme derrière la voix emblématique de Mario, Charles Martinet, apparaîtra dans le film.

Illumination est le studio derrière Minions, Despicable Me et d’autres succès animés. Shigeru Miyamoto est producteur, aux côtés de Chris Meledandri d’Illumination. Aaron Horvath de Teen Titan Go et Michael Jelenic dirigeront. Le film est cofinancé par Universal Pictures et Nintendo.

Le film Mario devrait sortir le 21 décembre 2022 en Amérique du Nord, avec des dates pour d’autres régions à suivre.

Le film d’animation a été initialement annoncé en 2018, mais aucune mise à jour solide sur ses progrès n’a été partagée depuis lors. Nous en entendrons probablement beaucoup plus à ce sujet au cours des prochains mois.