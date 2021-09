Chris Pratt et Anya Taylor vont donner vie à Mario et Peach au cinéma

L’un des personnages emblématiques de l’enfance de millions de personnes dans les jeux vidéo, les films et les séries était Les frères Mario, dont ils lanceront prochainement un film et ce sera l’acteur Chris Pratt qui lui donnera vie.

Ce n’était pas la seule surprise partagée par la belle actrice Anya Taylor-Joie agira à ses côtés, c’est elle qui donnera vie à la célèbre princesse Pêche.

La société Nintendo fait une présentation en ligne intitulée “Nintendo direct« où certaines avancées sur les nouveaux jeux vidéo sont partagées et lors d’occasions spéciales comme celle-ci, des surprises sont montrées comme le nouveau film de Mario Bros !

C’était ce jeudi qu’a été partagée la date de sortie du nouveau film de ce personnage de jeu vidéo adoré et adoré, qui au fil des ans n’a fait qu’exciter ses fans à chaque nouvelle mise à jour.

Ce sera l’année prochaine le 21 décembre 2022 lorsque sortira ce film, le célèbre créateur de jeux vidéo depuis 1977 Shigeru MiyamotoBref, il est le créateur de Mario, a révélé certaines des voix du célèbre qui apparaîtront dans le film.

Chris Pratt comme vous le savez déjà donnera vie à Mario, Anya Taylor-Joy sera la princesse Peach et le personnage antagoniste Bowser ne donnera vie que Jack Black et le meilleur ami et compagnon de Mario, Luigi sera l’acteur Charlie Day qui prêtera sa voix pour lui.

Une autre des voix des personnages que l’on verra ou que l’on entendra plutôt dans le film sera celle de l’acteur Keegan-Michael Key qui sera Toad (le champignon), et Seth Rogen donnera vie à Donkey Kong.

Certes, les fans du curieux personnage d’origine italienne regretteront Charles Martinet, qui est la voix originale de Mario, il aura également une participation importante dans le film, cependant aucun détail n’a été révélé sur la façon dont il apparaîtra.

La rumeur sur le nouveau film de Mario Bros avait été présentée il y a quelques années, depuis 2018, Nintendo et Illumination Entertainment ont fini par conclure un accord pour développer ce nouveau film.

Le producteur de ce nouveau film sera le même qui était en charge de “Despicable Me” Chris Melendandri et Miyamoto sera à ses côtés en tant que co-producteur.

Bien qu’aucun détail supplémentaire n’ait été fourni sur ce film, le simple fait d’avoir révélé la distribution principale pour les fans de ce personnage et son histoire était quelque chose de plus qu’excitant et encourageant.

Marlène Perez

J’ai commencé sur le portail Show News en août 2019 avec des fonctions telles que la rédaction de notes, le choix de contenu pour les réseaux sociaux Show News tels que Facebook et Twitter ; J’ai un diplôme en droit et aussi en design graphique, je suis constamment mis à jour dans le but de fournir un meilleur contenu qui plaira aux utilisateurs en suivant des cours ou en recherchant des nouvelles de spectacles pertinents, je me spécialise dans les notes sur les influenceurs, la musique, le cinéma, les célébrités et tout ce qui touche au divertissement ainsi qu’aux tendances ; Certaines des formations que j’ai suivies sont les suivantes : cours de référencement pour tous suivis en juin 2020, cours sur la propriété intellectuelle en juillet 2020, cours sur les outils de vérification en juillet 2020, cours Google Trends en avril 2020 et cours Google Earth en mars 2020.

voir plus