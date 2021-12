Chris Pratt et Katherine Schwarzenegger attendent leur deuxième bébé ! Le couple a déjà une fille de 16 mois, Lyla Maria.

Katherine Schwarzenegger et Chris Pratt seront à nouveau parents, l’auteur est enceinte de son deuxième enfant, ont confirmé plusieurs sources à People.

Le couple s’est marié en juin 2019 et a eu sa première fille en août 2020. Pratt est déjà père d’un garçon, Jack, 9 ans, avec son ex-femme Anna Faris.

La nouvelle passionnante survient peu de temps après que l’acteur de 42 ans des « Gardiens de la Galaxie » a envoyé un message d’anniversaire très doux et affectueux à sa femme sur les réseaux sociaux, la qualifiant de merveilleuse mère, épouse et belle-mère et partenaire de vie. . L’homme s’est jeté en louant sa femme, la belle flamme, forte, raisonnable, extraordinairement intelligente, complète patronne, et en la remerciant pour tout.

Pratt avait précédemment exprimé son désir d’avoir beaucoup d’enfants avec Katherine, a-t-il déclaré à E! News, qui veut avoir autant d’enfants que Dieu en envoie. « Nous le ferons. Je dois probablement parler à Katherine de mon plan, allez. »

Ainsi, Chris Pratt et Katherine Schwarzenegger attendent leur deuxième bébé ! Toutes nos félicitations!

Bien sûr, quelqu’un dessinera toujours quand il a remercié sa femme de lui avoir donné une fille en bonne santé (entre autres, dans un post sur son Insta, en novembre), les gens sont tombés sur lui et l’ont pris comme une offense parce que son fils avec Anna Faris , est né avec des problèmes de santé. Ils l’ont traité d’idiot, de cruel, qu’est-ce que cela ferait ressentir à son fils et Anna ! Les gens ont même commencé à décrire tous les problèmes avec lesquels leur fils est né sur les réseaux. Honnêtement, je ne l’aime pas… mais je ne pense pas que c’était avec de mauvaises intentions… quand je l’ai vu ou que j’y ai pensé, peut-être devrais-je arrêter de faire ces messages. Je ne sais pas!