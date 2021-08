Chris Pratt et Tim McGraw ont un doux échange alors que le chanteur country rejoint le prequel de 1883 de Yellowstone

in

Cela aurait certainement été compréhensible si Tim McGraw avait été un peu déconcerté par Chris Pratt partageant si rapidement qu’il portait la ligne d’eau de Cologne Southern Blend de McGraw. (Je suppose que cela aurait été pire si Pratt avait demandé à McGraw de deviner quel parfum il portait, mais quand même.) McGraw pensait clairement que tout cela était amusant rétrospectivement, et il a donné l’impression que la star de la franchise Les Gardiens de la Galaxie était un peu trop timide et autodérision sur le moment. Non seulement le chanteur savait qui était Pratt, mais il était un grand fan de Pratt, donc leur rencontre n’était pas seulement un déluge de fandom à sens unique.