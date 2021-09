Chris Pratt fait équipe avec une co-star de Tomorrow War pour une nouvelle comédie d’action

Sans aucune information sur l’histoire avec laquelle travailler, il est impossible pour le moment de deviner quel genre de décor Chris Pratt et Sam Richardson se retrouveront la prochaine fois ensemble, seulement qu’à côté de l’action qui se déroule, il y aura beaucoup de rires. Pourtant, ces deux hommes ont beaucoup d’expérience dans la comédie, il sera donc intéressant de voir comment leurs styles respectifs se mélangeront. En plus de jouer le rôle d’Andy Dwyer dans Parcs et loisirs, Pratt a pu montrer ses côtelettes humoristiques dans le MCU, le film LEGO et en avant. Comme indiqué précédemment, Richardson a joué le rôle de Richard Splett dans Veep, et ses autres grands crédits incluent Detroiters, BoJack Horseman, MODOK, Good Boys et Promising Young Woman.