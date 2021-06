Chris Pratt fait le point sur le tournage de Guardians Of The Galaxy 3

Contrairement à d’autres films qui ont connu des retards l’année dernière, Guardian of the Galaxy Vol. 3 est en préparation depuis bien plus longtemps. Dans la même interview, Chris Pratt dit que le script est en fait terminé depuis des années maintenant et plaisante que cela fait si longtemps qu’il ne peut même pas se souvenir de tout ce qui s’est passé pour retarder le film. Même chose, Chris. Même.

