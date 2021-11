Chris Pratt incarnera Garfield le chat dans un nouveau film d’animation

Chris Pratt, non content d’exprimer le plombier préféré du monde, apporte maintenant sa voix au chat le plus célèbre du monde. Pratt exprimera Garfield dans un nouveau film d’animation, selon The Hollywood Reporter.

Les détails sont clairs sur ce que nous parions être une étude de caractère complexe du personnage de longue date. David Reynolds (Le Monde de Nemo) écrit le scénario, que Mark Dindal (Chicken Little) réalisera. THR note que les deux ont déjà collaboré sur The Emperor’s New Groove.

Le casting de voix le plus récent de Pratt l’a amené à apporter sa voix au personnage de la mascotte de Nintendo, Mario Mario, dans un nouveau film qui présente un casting de stars qui comprend Charlie Day en tant que Luigi, Anya Taylor-Joy en tant que princesse Peach, Jack Black en tant que navigateur, Seth Rogen comme Donkey Kong, Keegan-Michael Key comme Toad et Fred Armisen comme Cranky Kong. Pratt a déjà apporté sa voix à Pixar’s Onward et The Lego Movie.

Garfield a fait ses débuts quelques années avant Mario, en 1978, et détient le record de la bande dessinée la plus largement diffusée au monde, c’est-à-dire plus de 40 ans passés à manger des lasagnes et à éviter les lundis. Bill Murray avait précédemment exprimé le personnage dans Garfield et Garfield: A Tail of Two Kitties en 2004 et 2006 respectivement. Le comédien et écrivain Lorenzo Music a exprimé le personnage dans des courts métrages à partir de 1982 et dans la longue série animée Garfield and Friends, qui s’est déroulée de 1988 à 1994. Dans un exemple notable de symétrie parfaite de la culture pop, Music a également exprimé les Ghostbusters de Murray. personnage, Peter Venkman, dans la série animée Real Ghostbusters, qui s’est déroulée de 1986 à 1987.