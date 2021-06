in

Vous trouverez ci-dessous un message partagé par un autre animateur de talk-show de fin de soirée, Jimmy Kimmel, et parlant du tristement célèbre échange d’hébergement de The Tonight Show, Kimmel a également tiré sur Jay Leno lors du Jimmy Kimmel Live !, disant qu’il avait hâte de voir le nouveau Leno emploi chez TBS. Mais ici, tout est amour pour O’Brien et Andy Richter.