Chris Pratt, la voix de Mario, exprimera également Garfield

Le prochain grand rôle de Chris Pratt a été révélé : il incarnera Garfield dans un nouveau film d’animation basé sur le célèbre chat de la bande dessinée, selon The Hollywood Reporter.

Pratt a de grosses chaussures (pattes?) À remplir, car il suivra le point de vue de Bill Murray sur Garfield de Garfield: The Movie et Garfield: A Tail of Two Kitties. Les détails supplémentaires sur le nouveau film sont cependant légers, et nous ne savons toujours pas exactement quand nous pourrons entendre Pratt alors que Garfield écharpe des lasagnes. THR rapporte cependant que le créateur de Garfield, Jim Davis, sera producteur exécutif.

La révélation surprenante que Pratt jouera Garfield fait suite à un autre énorme Pratt Cast(ing): Nintendo a annoncé en septembre que Pratt interpréterait Mario dans le film Mario qui débutera en décembre 2022. Nintendo a également partagé que le film mettrait en vedette Charlie Day dans le rôle de Luigi, Jack Black dans celui de Bowser. , et Fred Armisen comme Cranky Kong, alors espérons que le prochain film de Garfield aura une distribution tout aussi sauvage. (La salle de rédaction de The Verge suggère Tom Holland comme Odie.)