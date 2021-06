Chris Pratt partage des réflexions honnêtes sur le débat sur le streaming versus le théâtre avant la sortie de la guerre de demain

Plus tôt cette semaine, un juge fédéral a empêché le cofondateur de Roc-A-Fella Records, Damon Dash, de vendre une partie des droits du premier album de Jay-Z, Reasonable Doubt, en tant que jeton non fongible. Maintenant, Jay-Z lui-même a décidé de vendre aux enchères un NFT “pour célébrer” le 25e anniversaire de l’album. La controverse […] More