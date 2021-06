Chris Pratt rend hommage aux soldats tombés au combat qui se sont battus pour ceux qui « se moquent de l’Amérique » ⋆ .

L’acteur Chris Pratt a partagé un puissant sentiment du Memorial Day à propos de notre pays, de ses détracteurs et de ceux qui ont donné leur vie pour que nous ayons le droit de nous plaindre.

Pratt a partagé sur Instagram des images de vétérans américains décédés pleurés par leurs proches, initialement publiées par le vétéran et ancien combattant du MMA Tim Kennedy.

Pratt a détaillé tout le bien que les militaires américains ont accompli tout au long de l’histoire : « De l’armée de l’Union battant les confédérés possédant des esclaves, à la plus grande génération et ses alliés vainquant les nazis ou nos opérateurs spéciaux traquant les auteurs du 11 septembre. tout en louant la bravoure et en sacrifiant ceux qui ont souffert et sont morts pour ces causes.

Il les a remerciés de nous avoir «donné la société la plus libre et la plus décente que la planète Terre ait jamais connue», soulignant l’importance non seulement de se souvenir, mais d’enseigner à la prochaine génération.

« Nous courons le risque de perdre cette décence lorsque nous ne parvenons pas à inculquer la gratitude dans l’esprit de nos jeunes ou la perspective de ce que cela signifie réellement d’être libre – s’ils n’apprennent jamais le sacrifice altruiste de nos membres des forces armées face à mal oppressant », a-t-il écrit.

Pratt a appelé ceux qui utiliseraient son poste du Memorial Day comme une occasion de se plaindre du pays, leur rappelant que leur droit même de critiquer l’Amérique est dû aux soldats du passé et du présent.

« Si vous utilisez la section des commentaires sur des articles comme celui-ci pour vous plaindre et vous plaindre de l’Amérique, veuillez comprendre qu’il y a des pays dans le monde où critiquer votre gouvernement vous fera tuer ou emprisonner. La critique est un droit et une nécessité pour amender les systèmes défectueux de l’homme. Alors, par tous les moyens, faites entendre votre voix. Mais n’oubliez jamais que votre droit à la liberté d’expression est payé dans le sang », a-t-il écrit.

L’acteur de “Parks and Recreation” et de Marvel a longtemps fait face à de nombreuses critiques pour son christianisme public, son soutien franc à l’Amérique et une image publique apolitique à une époque où les célébrités sont censées soutenir les politiciens et les positions de gauche. Bien que la foule éveillée tente d’utiliser la foi et le patriotisme comme preuve de conservatisme, il prétend ne s’identifier ni à la gauche ni à la droite, mais espère plutôt un consensus plutôt que la polarisation ou la haine.

Paulina Enck est stagiaire au Federalist et actuellement étudiante à l’Université de Georgetown à la School of Foreign Service. Suivez-la sur Twitter à @itspaulinaenck

