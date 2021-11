Chris Pratt répond apparemment au contrecoup avec des éloges religieux et une course dans les bois

Chris Pratt a semblé commenter le contrecoup de son message sur combien il aime sa femme Katherine Schwarzenegger a reçu cette semaine dans un article Instagram Story vendredi. Pratt a déclaré qu’il s’était couché jeudi soir en se sentant « bouleversé et déprimé » et s’était réveillé en se sentant toujours « merdique », mais il se sentait mieux après avoir écouté de la musique chrétienne pendant une course. Les critiques ont fustigé la légende Instagram de Pratt après avoir noté que Schwarzenegger avait donné naissance à une « fille en bonne santé », ce que beaucoup ont interprété comme un affront envers son ex-femme Anna Faris. Pratt et Faris sont les parents d’un fils de 9 ans, Jack, né prématurément et confronté à plusieurs problèmes de santé.

« Je me suis couché hier soir vraiment un peu contrarié et déprimé et je me suis réveillé en me sentant merdique et je ne voulais pas m’entraîner », a déclaré Pratt dans une vidéo Instagram Story vendredi. « Je savais que si je mettais ma liste de lecture de musique chrétienne et que je sortais du bois et que je courais, je me sentirais mieux, mais je ne voulais tout simplement pas et je le faisais quand même et j’avais raison. C’était incroyable. Je suis sorti du bois, j’ai fait pomper mon sang. »

Pratt a ensuite fait l’éloge de l’exercice et a expliqué comment sa foi en Christ l’avait aidé vendredi matin. Il ne devient généralement pas émotif, mais il « est devenu émotif » dans les bois pendant sa course. « J’avais l’impression qu’il y en avait un autre dans le feu à côté de moi », a déclaré la star des Gardiens de la Galaxie. Après avoir fait référence à l’une des chansons qu’il a écoutées, Pratt a déclaré que le moment « m’a vraiment capturé et je veux juste dire, toute gloire à Dieu ».

En fin de compte, Pratt a suggéré à ses fans d’écouter de la musique chrétienne ou de faire de l’exercice s’ils se trouvaient eux aussi dans un endroit sombre. « Si vous vous sentez déprimé aujourd’hui, faites peut-être un exercice et écoutez peut-être de la bonne musique d’adoration ou faites passer le mot parce que cela m’a vraiment aidé ce matin », a déclaré l’acteur.

Pratt a provoqué une tempête sur les réseaux sociaux mercredi lorsqu’il a publié une légende sur son amour pour Schwarzenegger, qu’il a épousé en 2019. Certains critiques ont trouvé le message « sexiste » ou « misogyne » parce qu’il qualifiait sa femme de « possession ». D’autres l’ont appelé pour avoir spécifiquement qualifié leur fille, Lyla Maria Pratt, 1 an, de « fille magnifique et en bonne santé ». Certains ont trouvé cela irrespectueux envers Faris, avec qui Pratt était marié de 2009 à 2018. Le fils de l’ancien couple, Jack, est né deux mois avant terme et a passé un mois à l’hôpital avant de pouvoir le ramener à la maison.

Plus tôt dans la semaine, Pratt a également haussé les sourcils lorsqu’il a été choisi pour incarner Garfield dans un nouveau film sur le chat tigré. Le film sera réalisé par l’équipe The Emperor’s New Groove David Reynolds et Mark Dindall et sortira par Sony Pictures. Pratt a également joué le rôle de Mario dans un film Super Mario Bros. pour Nintendo et Universal Pictures. Le film Mario est prévu pour le 21 décembre 2022.