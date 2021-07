Chris Pratt a tellement de projets fous en préparation, dont Guardian’s of the Galaxy Vol. 3 et la suite qui vient d’être annoncée de son tout nouveau succès de science-fiction The Tomorrow War. Entre son travail en tant que Star-Lord, Andy Dwyer et celui de Jurassic World, Owen Grady, Chris Pratt a incontestablement marqué le monde du divertissement, et pas seulement celui du Jurassique.