Chris Pratt sur Voler le souhait de quelqu’un de devenir la voix de Mario ⋆ .

Nintendo a choqué le monde lors de la présentation Nintendo Direct de jeudi, annonçant un casting étrange et étoilé pour leur prochain super Les frères Mario. film avec Illumination. Chris Pratt devrait jouer le célèbre plombier italien, ce dont il a discuté hier soir dans une nouvelle vidéo Instagram. Il a détaillé sa motivation pour jouer à Mario et a déclaré qu’il travaillait dur pour perfectionner le rôle.

Pratt s’est lancé dans une histoire de son enfance quand il avait l’habitude de descendre à la laverie automatique locale qui avait un classique Les frères Mario. machine, mais il a dit qu’il ne semblait jamais avoir un quart à jouer. Dans un affront au karma, il volait des pièces d’un puits à vœux à proximité et les utilisait pour jouer au jeu, volant probablement les souhaits de certaines âmes pauvres dans le processus, ce qui est apparu à Pratt pendant la vidéo. Il a plaisanté en disant que les souhaits sur ces pièces se sont réalisés pour lui, lui accordant le rôle d’un personnage qu’il a toujours aimé, et il ne pourrait pas être plus excité.

Image via Nintendo

Malheureusement, Pratt n’a pas encore montré la voix de Mario, disant seulement l’emblématique « c’est un meeee ! a-Mario ! dans son ton normal, nous devrons donc attendre la sortie du film pour l’entendre. Il sera rejoint par une puissance de star insensée pour le film avec Jour de Charlie jouer son frère Luigi, Anya Taylor-Joie comme Pêche, Jack Black comme Bowser, Seth Rogan comme Donkey Kong, et Clé Keegan-Michael comme crapaud. Charles Martinet, la voix de longue date de Mario et Wario, sera de la partie pour quelques apparitions en camée, avec Fred Armisen comme Cranky Kong, Kevin Michael Richardson comme Kamek, et Sébastien Maniscalco comme Spike.

Nintendo s’associe à Illumination, le studio derrière Un moi méprisable et Chanter, pour donner vie à Mario dans un format animé plus adapté. Annoncé en 2018, le film est produit par le légendaire créateur de jeux et père de Mario Shigeru Miyamoto avec le PDG d’Illumination Chris Meledandri.

Le film sortira le 21 décembre 2022 aux États-Unis et d’autres sorties mondiales seront annoncées. Regardez la vidéo de Pratt ci-dessous qui nous raconte comment il a volé par inadvertance certains souhaits pour devenir le personnage de jeu vidéo le plus célèbre de tous les temps :

