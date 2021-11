La co-star de Saturday Night Live de Pete Davidson, Chris Redd, a un message pour ceux qui demandent des conseils d’initiés sur la relation de Pete et Kim. Le comédien a tweeté lundi qu’il était plus intéressé à parler des couples dans lesquels il « a un intérêt ».

« Lorsque vous tous les intervieweurs nous posez des questions sur Pete & Kim, que recherchez-vous EXACTEMENT sur le plan des informations ?! a-t-il écrit. « C’est bizarre, demandez-moi si mes parents sont toujours ensemble ! C’est quelque chose dans lequel j’ai un intérêt ! »

Depuis que la nouvelle de leur relation est devenue publique. les ex des deux parties ont partagé leurs propres sentiments. Kanye West a exprimé son intention de mettre un terme à son divorce imminent avec Kim K, tandis qu’Ariana Grande (qui a récemment épousé son mari Dalton Gomez) a montré son soutien au nouveau couple. Grande et Pete Davidson s’étaient déjà fiancés en 2018 après ne sortir ensemble que quelques mois.

Lorsque vous nous posez des questions sur Pete & Kim, que recherchez-vous EXACTEMENT en termes d’informations ? ! Lol comme « QUOI ?! NON JE DETESTE LA PENSÉE DE CETTE UNION !! » Merde, c’est bizarre, demande moi si mes parents sont toujours ensemble ! C’est quelque chose dans lequel j’ai vraiment intérêt ! – Chris Redd (@Reddsaidit) 23 novembre 2021

Une source proche du chanteur a récemment déclaré à Intouch : « Oui, Ariana était folle de Pete quand ils étaient ensemble, mais elle a évolué depuis et a trouvé l’amour avec son mari, Dalton Gomez. Donc, il n’y a pas de problèmes de jalousie avec Pete et Kim étant un objet. Elle dit que c’est génial de voir Pete dans un si bon endroit et si heureux et pense qu’ils forment un couple super mignon. «

Davidson avait précédemment parlé de son ancienne relation avec le chanteur pop dans une interview à GQ. « Le jour où je l’ai rencontrée, je me suis dit : ‘Hé, je t’épouserai demain' », a-t-il déclaré au média en août 2018. « Elle appelait mon bluff. Je lui ai envoyé une photo [of engagement rings]. J’étais comme, ‘Est-ce que tu aimes l’un d’entre eux?’ Elle me disait ‘Ce sont mes préférées’ et j’étais genre ‘Malade’. »

« Je l’ai tout à fait compris », a poursuivi Davidson, partageant leur histoire de fiançailles –– qui a eu lieu en tant que moment de deuil de la chanteuse alors qu’elle pleurait la perte de son ex Mac Miller. « , « Je me suis dit : ‘Écoutez, j’ai compris, faites tout ce que vous avez à faire, je serai là…’ C’était vraiment horrible. Tout ce que je sais, c’est qu’elle aimait vraiment la merde de lui et elle ne faisait pas de spectacle ou quoi que ce soit. »

Kardashian et Davidson n’ont été un élément que pendant une courte période, mais ont rapidement pris d’assaut les médias sociaux. L’alun de télé-réalité a précédemment taquiné la nouvelle relation naissante lors de sa dernière visite à The Ellen Degeneres Show. « Je dirai que c’est le plus long que nous n’ayons pas tourné », a-t-elle déclaré. « Cela fait des mois, genre plus de six mois, peut-être huit mois, même dix mois, et c’est fou comment depuis que nous avons eu ce temps libre, tout ce qui s’est passé, que ce soit CETTE relation, ou la relation de Kourtney ou qui que ce soit d’autre, c’est comme si les gens avaient eu ce temps libre et avaient vu s’épanouir ces belles nouvelles relations. »