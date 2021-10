Chris Redfield et Jill Valentine de Resident Evil tombent sur Fortnite

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Nous avons vu Fortnite faire équipe avec la série Street Fighter de Capcom, et maintenant c’est au tour de Resident Evil. Oui, c’est vrai – les vétérans de STARS Chris Redfield et Jill Valentine se rendent sur l’île pour affronter « The Sideways » Cube Monsters » et d’autres adversaires au combat.

Vous pourrez obtenir le « set d’équipe STARS » dans la boutique d’objets Fortnite. La tenue Chris Redfield viendra avec un style alt Hound Wolf Squad et Jill obtient un look alt Raccoon City Style.

Ces personnages sont également livrés avec divers autres objets, notamment le « Green Herb Back Bling » (styles Alt Red et Blue Herb), « Saving Keystrokes Back Bling » et deux pioches uniques. Il existe également un « Brolly Stroll Emote » de style Umbrella Corp.

Et cet écran de chargement sympa de Rodrigo Lorenzo est également inclus :

Allez-vous tomber sur le champ de bataille en tant que Chris et Jill ? Laissez un commentaire ci-dessous.