Chris repart avec une autre sortie très courte en Playoffs

Le lanceur gaucher du Red Sox de Boston, Chris Sale, ne trouve toujours pas de direction dans les Playoffs actuels de la Ligue majeure de baseball – MLB et laissé à désirer dans son Sortir dans la Série de Championnat contre les Astros de Houston.

Le manager des Red Sox, Alex Cora, désigné pour le match 1 de l’American League Championship Series expérimenté gaucher Chris Sale, qui continue avec une mauvaise séquence dans ces Playoffs et ce vendredi a eu une sortie extrêmement courte contre les Astros , idem en qu’il n’a même pas terminé trois manches de travail à Minute Maid Park.

Comment ça s’est passé?

Sale a travaillé pendant 2,2 manches, recevant cinq coups sûrs, un point mérité, un but sur balles et seulement deux retraits au bâton, un début extrêmement inquiétant et malgré la victoire des Red Sox, ce lanceur affiche un niveau assez bas dans ces éliminatoires de la MLB 2021.

Chris Sale, curseur sale de 81 mph. pic.twitter.com/1VQcQvxoyW – Rob Friedman (@PitchingNinja) 16 octobre 2021

Chris Sale demandant poliment où se trouvait le terrain F. pic.twitter.com/IEk88bntuN – Rob Friedman (@PitchingNinja) 16 octobre 2021

Le titre d’« as » semble s’épuiser pour le gaucher des Red Sox, puisque lorsqu’ils ont le plus besoin de lui, il ne répond pas et amène son manager à lui prendre le ballon, ayant jusqu’à présent des séries éliminatoires grises, mais il Il est également bon de se rappeler que cette année, il revient après un temps sans lancer dans le meilleur baseball du monde pour son opération Tommy John.

Chris Sale dans ce jeu n’a lancé que 61 lancers, dont 37 dans la zone de frappe.

Chiffres des séries éliminatoires 2021

Le gaucher n’a que 3,2 manches de travail en séries éliminatoires 2021, avec une MPM de 14,73, 3,00 WHIP et quatre retraits au bâton.