Chris Richards devrait prolonger son contrat avec le Bayern Munich ; pourrait encore sortir en prêt

Le défenseur du Bayern Munich Chris Richards est dans une position étrange.

Jeune, talentueux et possédant toutes les qualités que le club voudrait d’un défenseur central, Richards est actuellement coincé derrière les joueurs de premier plan sur le tableau des profondeurs (Niklas Süle, Dayot Upamecano et Lucas Hernandez) et pourrait potentiellement se battre son compatriote Tanguy Nianzou pour la quatrième place. Cela n’inclut même pas la capacité de Benjamin Pavard à jouer au centre non plus.

En termes simples, le Bayern Munich a l’embarras du choix en tant qu’arrière central.

A seulement 21 ans, Richards est trop beau pour être le quatrième ou le cinquième défenseur central de n’importe quelle équipe, mais il sait qu’il pourrait aussi avoir un avenir à long terme en Bavière. Alors… que pourrait-il se passer avec Richards cette saison à l’approche de la date limite de transfert ?

Eh bien, par botteur (tel que capturé par le compte Twitter @iMiaSanMia), Richards pourrait signer une prolongation de contrat avec le Bayern Munich, puis partir pour une autre mission de prêt :

Chris Richards devrait prolonger son contrat au FC Bayern au-delà de 2023. Le club n’a pas encore pris de décision définitive sur le maintien ou le prêt de Richards cette saison. Hoffenheim reste intéressé [Kicker] pic.twitter.com/5v6bCSbwFZ – Bayern et Allemagne (@iMiaSanMia) 29 août 2021

Comme indiqué dans le tweet ci-dessus, le Bayern Munich cherche toujours à savoir quoi faire exactement avec Richards. Un autre passage en prêt avec Hoffenheim semble être la solution parfaite pour tout le monde.

Le temps, cependant, est compté.