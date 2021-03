Chris Richards: « Nous voulons écrire l’histoire et que la Coupe du monde reste chez nous en 2026 »

ETn quatre ans, Chris Richards est passé de l’exclusion de l’académie du FC Dallas à la Bundesliga. Le Bayern Munich l’a envoyé en prêt avec Hoffenheim jusqu’à la fin d’une saison là-bas beaucoup d’activité au niveau des équipes nationales, avec les qualifications aux Jeux Olympiques et le début des tours de qualification pour la Coupe du monde.

Des objectifs que Richards a en tête et les voit quotidiennement dans des notes qu’il a laissées sur son miroir, une pratique qui a commencé il y a quelques années. «Ma famille dit que si vous voyez vos objectifs tous les jours, cela vous donne envie de travailler plus dur pour eux. Cette année, j’ai écrit: se qualifier pour la Coupe du monde 2022 et être dans l’équipe, jouer au moins 10 matchs de plus en Bundesliga, être dans la pré-olympique et gagner les Jeux olympiques si je suis élu « , a déclaré dans une interview avec le journal anglais Le gardien.

Richards a acquis une grande expérience en émigrant assez jeune en Europe. À 16 ans, il était dans un test avec le FC Dallas, mais n’est pas resté. Le Texans SC Houston s’est intéressé à lui et Richards a joué pour eux en partie parce qu’ils rencontraient Dallas deux fois par an. Il les a fait payer, remportant le championnat national de l’académie, après quoi il a rejoint les rangs de l’équipe, qui a un accord avec lui. Bayern Munich, ce qui l’a conduit en Europe pour affronter les meilleurs.

Avant de faire le saut vers l’Europe, Richards a fait un voyage en Argentine qui a changé sa vie. Avec un groupe de jeunes de l’équipe nationale, ils ont voyagé pour jouer plusieurs matchs et le destin devait être sur le court de Lanús vêtus des couleurs vertes et blanches de Banfield, le rival de la Classique du Sud.

« Nous sommes sortis du camion avec nos vestes et tout le monde commence à jeter des objets dans le bus. C’était un peu effrayant, mais aussi à 16 ans, vous pensez que c’est plutôt cool». Aller en Argentine m’a fait tomber amoureux du jeu. J’ai aussi joué au basket, mais à mon retour, j’ai dit à ma famille que le football était la seule chose que je voulais faire. «

Richards est l’un des jeunes joyaux du football aux États-Unis. Faites partie de la génération dorée, avec Gio Reyna, Tyler Adams, Josh Sargent, Matthew Hoppe, Weston McKennie, Christian Pulisic, Tim Weah, Sergiño Dest et plusieurs joueurs de moins de 23 ans qui Ils rêvent du plus grand lorsque le pays accueille la Coupe du monde 2026.

« Nous voulons gagner chaque match et chaque tournoi auquel nous participons, mais pouvoir jouer dans notre pays en 2026 est quelque chose qui nous donne plus de motivation. »Nous voulons écrire l’histoire et que la Coupe du monde reste chez nous en 2026. »