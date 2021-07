Chris Robertson de Black Stone Cherry pleure la mort de son père; Les spectacles du Nebraska et du Minnesota annulés

Les rockeurs du Kentucky CERISE PIERRE NOIRE ont été contraints d’annuler leurs concerts ce soir (jeudi 1er juillet à Omaha, Nebraska et samedi (3 juillet) au Festival de musique de la mi-été à Menahga, Minnesota après un décès dans la famille du chanteur/guitariste Chris Robertson.

Plus tôt aujourd’hui, Robertson a partagé quelques photos de lui avec son père, Steve, au Instagram, et il a inclus le message suivant: “Voilà mon héros ……… Tu vas sûrement me manquer, papa #daddysboy”.

De retour en mai, Chris révélé le Instagram que son père avait “eu quelques années de santé assez difficiles” et “fait face à des problèmes en ce moment”.

En annonçant l’annulation des spectacles du Nebraska et du Minnesota, CERISE PIERRE NOIRE a écrit dans un communiqué : “Malheureusement, nous ne jouerons pas à Barnato ce soir et le Festival de musique de la mi-été Samedi. Nous nous excusons de ne pas avoir organisé le spectacle pour lequel vous étiez tous excités.

“Nous avons fait demi-tour après avoir appris un décès dans la famille très tard hier soir. Comme vous le savez tous, c’est d’abord la famille. Nous vous demandons de comprendre et de respecter cette décision.

“S’il vous plaît, priez et envoyez autant d’ondes positives au Robertson famille pendant cette période. Nous espérons et prévoyons de nous rattraper tous dès que possible.”

Le mois dernier, CERISE PIERRE NOIRE annonce le départ du bassiste Jon Lawhon.

La sortie uniquement numérique d’une édition augmentée de CERISE PIERRE NOIREle septième album studio de, “La condition humaine”, sera disponible le 27 août.



❤️? Omaha, nous travaillons à reprogrammer et devrions avoir plus d’informations sous peu. Menagha, nous espérons que vous apprécierez le festival et à bientôt. pic.twitter.com/2Ad64EgtZR – Black Stone Cherry (@BlkStoneCherry) 1er juillet 2021