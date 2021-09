Chris Rock a COVID-19, offre des conseils simples aux fans

Le comédien Chris Rock a contracté un cas révolutionnaire de COVID-19, et il a parlé de tests positifs sur Twitter tout en offrant à ses abonnés des conseils très concis. “Hé les gars, je viens de découvrir que j’ai COVID, croyez-moi, vous ne voulez pas de ça”, a tweeté Rock. “Se faire vacciner.” Les gens ont rempli les mentions de Rock avec leurs propres histoires d’obtention de la variante Delta, louant le vaccin pour avoir rendu la souche absolument brutale survivable.

Rock a parlé à plusieurs reprises de la vaccination, à commencer par une interview en janvier avec Gayle King pour CBS Sunday Morning. Lorsque King a noté qu’il y avait une “appréhension” dans la communauté noire à propos du vaccin, Rock a expliqué qu’il “avait hâte” de se faire vacciner. « Laissez-moi m’exprimer ainsi : est-ce que je prends du Tylenol lorsque j’ai mal à la tête ? Oui », a-t-il expliqué. “Est-ce que je sais ce qu’il y a dans Tylenol ? Je ne sais pas ce qu’il y a dans Tylenol, Gayle. Je sais juste que mon mal de tête a disparu. Est-ce que je sais ce qu’il y a dans un Big Mac, Gayle ? Non. Je sais juste que c’est délicieux. ” King a également noté que Rock “prend clairement COVID très au sérieux”, étant donné qu’ils étaient assis devant sa maison du New Jersey en hiver comme “des Popsicles humains” pour l’interview.

Hé les gars, je viens d’apprendre que j’ai COVID, croyez-moi, vous ne voulez pas de ça. Se faire vacciner. – Chris Rock (@chrisrock) 19 septembre 2021

Rock en a de nouveau parlé lorsqu’il a visité The Today Show pour promouvoir Spiral: From the Book of Saw en mai. Il a dit à Jimmy Fallon qu’il avait reçu le vaccin Johnson & Johnson. “Je suis Rock à deux coups, c’est comme ça qu’ils m’appellent”, a déclaré Rock, plaisantant en disant que J&J était “les bons d’alimentation des vaccins”. Rock a également plaisanté en disant qu’il avait utilisé son statut de célébrité pour couper la ligne d’un vaccin. “Je m’en fichais. J’ai utilisé ma célébrité, Jimmy”, a plaisanté Rock. “Je me suis dit : ‘Écartez-vous, Betty White, j’ai fait Pootie Tang. Écartez-vous, les vieux.'”

“J’étais comme Billy Zane sur le Titanic. Leo [DiCaprio] est mort », a-t-il poursuivi. « Billy Zane a vécu pour voir un autre jour. Je ne veux pas être Lion au fond de l’océan. Billy Zane a eu une autre femme après ce truc. En réalité, vous voulez être Leo – mais pas dans ce film.” Rock a plaisanté en disant qu’il ne ressentait aucun effet indésirable de ses tirs, à part “un petit pied qui sort de mon a–.”