Chris Rock claque Kyrie Irving, les anti-vaccins sur scène à Brooklyn

TMZ.com

Chris Rockindique clairement où il se situe dans le débat vaxx/anti-vaxx en faisant un grand coup sur Kyrie Irving … et il l’a fait dans un emplacement privilégié.

Chris était sur scène mercredi soir à Brooklyn avec un groupe de groupes et de comédiens se produisant lors d’un événement de la semaine NFT lorsqu’il a excité la foule en appelant les anti-vaxxers. Il s’y est plongé avec une blague sur le port de masques faciaux lors de concerts, puis a simplement demandé: « Où sont mes anti-vaccins? »

Curieusement, la question a en fait suscité des acclamations – NYC exige des vaccinations pour assister à des spectacles comme celui-ci – puis Rock les a frappés avec … « Tu es stupide, Kyrie motherf****** !!! »

Chris n’était qu’à quelques kilomètres du Barclays Center, où Kyrie ne jouera PAS cette saison pour ses Brooklyn Nets – mais sa blague a quand même fait rire la foule de sa ville natale. Rappelez-vous, Chris est de Brooklyn… mais il est toujours un fan inconditionnel des Knicks.

petit bébé, Questlove, Aziz Ansari, et Rich l’enfant étaient quelques-uns des autres interprètes – et après que Chris ait tiré sur Kyrie Irving, il a présenté The Strokes.

Oh, avant de descendre de scène, il a également laissé tomber une blague sur le vaccin Johnson & Johnson. Des trucs marrants… à moins, bien sûr, que vous ayez la photo J&J.