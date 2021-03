Chris Rock est mortellement sérieux et Samuel L.Jackson est en difficulté dans la toute nouvelle spirale du livre de Saw Trailer

À peu près à la même époque l’année dernière, le monde fermait les salles de cinéma, ce qui signifie que le public impatient de voir Spiral: From the Book of Saw allait avoir une plus longue attente devant eux. Grâce à divers remaniements de dates de sortie et à des affiches de teasers de cauchemar sans visage, le film a finalement atterri à une date du 14 mai, juste un jour de moins d’un an depuis qu’il était censé faire ses débuts. Entre Chris Rock étant mortellement sérieux et Samuel L. Jackson dans des ennuis mortels, Spiral semble être en train de devenir un enfer d’une époque.