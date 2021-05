Chris Rock met l’humour au cœur du dernier film Saw – Las Noticias de Chihuahua – Between the lines

Chris Rock, l’un des comédiens les plus connus des États-Unis, a été chargé de relancer l’une des franchises d’horreur les plus populaires du cinéma, Saw, qui revient ce vendredi avec une touche humoristique qui surprendra les fans.

“Nous avions un accord où je contrôlais la comédie et ils contrôlaient le drame, mais le sang et la terreur devaient gagner”, explique Rock à Efe à propos de la nouvelle étape de cette saga qui depuis 2004 a permis de récolter plus de 900 millions de dollars avec ses huit livraisons. .

A cette occasion, la marque a été reformulée sous le titre Spiral: From the Book of Saw et une nouvelle distribution dirigée par Samuel L.Jackson (Pulp Fiction), Max Minghella (The Handmaid’s Tale), Marison Nichols (Riverdale) et lui-même. Rock (animateur des Oscars en 2005 et 2016) .Cette fois, la marque a été reformulée sous le titre Spiral: From the Book of Saw et une nouvelle distribution dirigée par Samuel L.Jackson (Pulp Fiction), Max Minghella (The Handmaid’s Tale), Marison Nichols (Riverdale) et Rock lui-même (hôte des Oscars en 2005 et 2016).

Cependant, la franchise a ramené Darren Lynn Bousman pour des fonctions de direction, qui connaît très bien l’histoire en prenant les rênes de Saw II, III et IV.

El resultado es una cinta que retoma la tradición de las “buddy cop”, películas en las que dos policías compañeros tratan de resolver un crimen, aunque está plagada de los juegos psicológicos y espeluznantes que hicieron de la saga “Saw” un emblema del cine de terreur.

