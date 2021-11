Chris Rock qualifie les anti-vaccins de «mères stupides de Kyrie» au spectacle

Chris Rock a exprimé très clairement ses sentiments envers les anti-vaccins lors d’une apparition à Brooklyn Steel et a même nommé un joueur de basket-ball anti-vaccin populaire en le faisant.

mercredi, en montant sur scène pour présenter Les coups, le comique de 56 ans a déclaré au public: «Je n’ai vu aucune émission depuis COVID. Est-ce que quelqu’un s’est dit : « Jetez votre masque en l’air et agitez-le comme si vous ne vous en souciiez pas ? » Où sont mes anti-vaccins ? T’es où? Vous êtes des putains de mères de Kyrie stupides. «

Chris Rock était à Brooklyn Steel hier soir pour présenter The Strokes… mais il a d’abord rôti les anti-vaccins et leur a donné un nouveau nom 🤣pic.twitter.com/Aa6dhg4arg – Wu-Tang est pour les enfants (@WUTangKids) 4 novembre 2021

Les commentaires faisaient référence à Kyrie Irving, un meneur des Brooklyn Nets. Sa position controversée de défier le mandat de vaccination de la ville de New York pour que les athlètes professionnels se fassent vacciner pour s’entraîner ou jouer dans des lieux publics lui coûtera des millions, a rapporté le Grio précédemment.

Rock, quant à lui, est un partisan incroyablement virulent du vaccin et a pris l’habitude d’utiliser ses plateformes pour exhorter ses partisans à se faire vacciner.

« Hé les gars, je viens d’apprendre que j’ai COVID, croyez-moi, vous ne voulez pas de ça », a-t-il posté en septembre, avant de terminer par « Faites-vous vacciner ».

(Photo de Matt Winkelmeyer/.)



Mais il convient de noter que Rock était un fan du vaccin bien avant de contracter personnellement le coronavirus.

Il a révélé son statut vaccinal en mai lors de son apparition dans The Tonight Show avec Jimmy Fallon.

« Vous savez, j’ai sauté la ligne aussi … je m’en fichais », a-t-il déclaré à Fallon à propos de son expérience avec le vaccin Johnson et Johnson. « J’ai utilisé ma célébrité, Jimmy. Je m’en fichais. J’étais comme, ‘Écartez-vous, Betty Blanche. Écartez-vous, les vieux. Juge Judy, embrasse mon a–. J’ai fait Pootie Tang, laissez-moi en tête de file. J’étais comme Billy Zane sur le Titanic, je vous le dis. Leo [DiCaprio] décédés. Billy Zane a vécu pour voir un autre jour. Je ne veux pas être Lion au fond de l’océan. Billy Zane a eu une autre femme après cette chose.

Rock a également promu les tests, le port de masques et la distanciation sociale depuis le tout début de la pandémie.

Irving, d’autre part, n’a pas encore joué dans un match des Brooklyn Nets avec près de 10 matchs de la saison NBA. Il s’est récemment rendu sur Instagram Live pour expliquer pourquoi il fait le choix de renoncer au mandat.

«Ce n’est pas être anti-vax. C’est à propos de ce qui me fait du bien. Je me sens incertain… et ce n’est pas grave. Je connais les conséquences de la décision que je prends avec ma vie. … C’est une période folle dans laquelle nous vivons. Je n’ai fait de mal à personne. Je n’ai commis aucun crime », a-t-il expliqué.

« Si vous choisissez de vous faire vacciner, je vous soutiens. Faites ce qui est le mieux pour vous. Je continue de prier pour tous ceux qui ont perdu des gens à cause de la pandémie de COVID. »

Irving a maintenu que dans l’ensemble, il n’est pas contre le vaccin, mais il a de sérieuses réserves sur les mandats fédéraux qui obligent les gens à se faire vacciner pour faire et conserver leur travail.

