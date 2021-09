Chris Rock révèle qu’il a une affaire Covid révolutionnaire 10z viral

in

Chris Rock a révélé qu’il avait été testé positif au Covid-19.

Le comédien a annoncé la nouvelle dans un tweet dimanche, profitant également de l’occasion pour exhorter tout le monde à se faire vacciner contre le coronavirus :

Hé les gars, je viens d’apprendre que j’ai COVID, croyez-moi, vous ne voulez pas de ça. Se faire vacciner. – Chris Rock (@chrisrock) 19 septembre 2021

“Hé les gars, je viens de découvrir que j’ai COVID, croyez-moi, vous ne voulez pas de ça”, a-t-il écrit. “Se faire vacciner.”

Bien que le comédien n’ait offert aucune information supplémentaire, il a déclaré Jimmy Fallon dans un épisode du Tonight Show de mai 2021 qu’il a reçu le vaccin Covid-19.

“J’ai utilisé ma célébrité, Jimmy”, a plaisanté Rock. « Je m’en fichais. J’étais comme, ‘Hé, écarte-toi Betty Blanche, écartez les personnes âgées, juge Judy. “”

Selon les Centers for Disease Control and Prevention (CDC), des cas révolutionnaires de coronavirus sont « attendus », car « aucun vaccin n’est efficace à 100 % pour prévenir la maladie ».

Malgré les cas révolutionnaires, le CDC précise en outre que le risque « d’infection, d’hospitalisation et de décès » est beaucoup plus faible chez les personnes vaccinées que chez les non vaccinés.

Selon une étude du CDC, qui a collecté des données jusqu’au 21 août, ceux qui ne sont pas vaccinés contre le coronavirus sont 11 fois plus susceptibles de mourir du virus et 10 fois plus susceptibles d’être hospitalisés.

Le rock a été une présence vocale tout au long de la pandémie de coronavirus, apparaissant lors de l’un des anciens gouverneurs de New York celui d’Andrew Cuomo des séances d’information pour encourager le port du masque et les tests.

