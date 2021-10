Chris Rock revient à «SNL» à la suite de la bataille de COVID-19

Chris Rock semble s’être complètement rétabli après avoir souffert d’un cas révolutionnaire de COVID-19 en septembre. Le comédien a fait une apparition lors de l’épisode de Kim Kardashian de Saturday Night Live. Rock était l’un des beaux hommes professionnels qui étaient candidats à The Dream Guy, une parodie de style Bachelor qui mettait également en vedette John Cena, Jesse Williams, Blake Griffin, Amy Schumer et Chace Crawford.

Rock a contracté un cas révolutionnaire de COVID-19 en septembre, et il a parlé de tests positifs sur Twitter tout en offrant à ses abonnés des conseils très concis. « Hé les gars, je viens de découvrir que j’ai COVID, croyez-moi, vous ne voulez pas de ça », a tweeté Rock. « Se faire vacciner. » Les gens ont rempli les mentions de Rock avec leurs propres histoires d’obtention de la variante Delta, louant le vaccin pour avoir rendu la souche absolument brutale survivable.

Rock a parlé à plusieurs reprises de la vaccination, à commencer par une interview en janvier avec Gayle King pour CBS Sunday Morning. Lorsque King a noté qu’il y avait une « appréhension » dans la communauté noire à propos du vaccin, Rock a expliqué qu’il « avait hâte » de se faire vacciner. « Laissez-moi m’exprimer ainsi : est-ce que je prends du Tylenol lorsque j’ai mal à la tête ? Oui », a-t-il expliqué. « Est-ce que je sais ce qu’il y a dans Tylenol ? Je ne sais pas ce qu’il y a dans Tylenol, Gayle. Je sais juste que mon mal de tête a disparu. Est-ce que je sais ce qu’il y a dans un Big Mac, Gayle ? Non. Je sais juste que c’est délicieux. » King a également noté que Rock « prend clairement COVID très au sérieux », étant donné qu’ils étaient assis devant sa maison du New Jersey en hiver comme « des Popsicles humains » pour l’interview.

Rock en a de nouveau parlé lorsqu’il a visité The Today Show pour promouvoir Spiral: From the Book of Saw en mai. Il a dit à Jimmy Fallon qu’il avait reçu le vaccin Johnson & Johnson. « Je suis Rock à deux coups, c’est comme ça qu’ils m’appellent », a déclaré Rock, plaisantant en disant que J&J était « les bons d’alimentation des vaccins ». Rock a également plaisanté en disant qu’il avait utilisé son statut de célébrité pour couper la ligne d’un vaccin. « Je m’en fichais. J’ai utilisé ma célébrité, Jimmy », a plaisanté Rock. « Je me suis dit : ‘Écartez-vous, Betty White, j’ai fait Pootie Tang. Écartez-vous, les vieux.' »

« J’étais comme Billy Zane sur le Titanic. Leo [DiCaprio] est mort », a-t-il poursuivi. « Billy Zane a vécu pour voir un autre jour. Je ne veux pas être Lion au fond de l’océan. Billy Zane a eu une autre femme après ce truc. En réalité, vous voulez être Leo – mais pas dans ce film. » Rock a plaisanté en disant qu’il ne ressentait aucun effet indésirable de ses tirs, à part « un petit pied qui sort de mon a–. »