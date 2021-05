Chris Rock se souvient avoir vu Chris Farley juste avant sa mort et qu’il savait que c’était peut-être la dernière fois

Le comédien / acteur superstar Chris Rock a connu de nombreux succès depuis son passage sur SNL. Il a vendu des tournées de comédie et des stades géants, a remporté plusieurs Emmy Awards, a animé son propre talk-show, a joué dans, écrit et réalisé des films et a été appelé l’homme le plus drôle d’Amérique par, eh bien, plus que quelques personnes. Même avec le tourbillon que sa carrière a été, Rock a toujours de bons souvenirs de son passage sur Saturday Night Live, et de devenir ami avec Chris Farley. Mais Rock a également des souvenirs vivants de sa visite avec Farley vers la fin et s’est récemment souvenu qu’il savait que c’était peut-être la dernière fois qu’il le verrait.