Chris Russo, Mike Carver et meilleurs athlètes de New York (partie 2 : 10-6)

JJ ouvre avec une défaite prévisible des Yankees, une autre mauvaise pluie des Mets et pourquoi Saquon Barkley doit jouer la semaine 1 pour les Giants (01:13). Ensuite, il discute avec le légendaire animateur de radio sportive Chris “Mad Dog” Russo de sa carrière, de l’évolution des discussions sur le sport et de certaines des meilleures histoires du sport à New York (11:36). Ensuite, il réagit à quelques messages vocaux d’auditeurs, y compris quelques questions triviales (45:09) avant de passer à la partie 2 du classement des meilleurs athlètes de New York en ce moment (68:30). Enfin, il termine avec Mike Carver de SportsGrid pour quelques meilleurs paris à l’approche de la saison de football (74:16).

Hôte : John Jastremski

Invités : Chris “Mad Dog” Russo et Mike Carver

Producteurs : Steve Ceruti et Stefan Anderson

