Chris Slade sur Axl Rose Fronting Ac/Dc : “C’était formidable depuis le début”

Ancien AC DC le batteur Chris Slade a encore une fois fait l’éloge Axl Roseavec le groupe, disant que le GUNS N’ ROSES le chanteur “a été formidable dès le début”.

AC DC a reporté les dix dernières dates de sa tournée nord-américaine il y a plus de cinq ans après que les médecins ont dit au chanteur Brian Johnson il risquait une perte totale d’audition s’il n’arrêtait pas immédiatement ses tournées. AC DC terminé la tournée à l’été 2016, avec Rose en tant que “chanteur invité”.

Slade, qui jouait de la batterie pour AC DC‘s “Rocher Ou Buste” tour du monde après Phil Rudd a été arrêté pour possession de drogue et menace de tuer un employé, a parlé à Andrew DiCecco de Vinyl Writer Music sur la façon dont Axe a fini par faire face AC DC. Il a dit: “Ouais. Eh bien, pour moi, c’était assez long. Ma femme et moi avons dû passer beaucoup de temps à Miami, en Floride. Vers cette pause, qui s’est terminée en Floride, Brian était vraiment mécontent de ce qu’il faisait. Et je pouvais l’entendre parfaitement; J’utilisais des écouteurs et j’entendais parfaitement le groupe et lui. Pour moi, ça ne sonnait pas aussi mal qu’il le pensait. Je n’arrêtais pas de lui dire : ‘Brian, Tu t’en sors bien.’ Mais il n’aimait pas ça. Je ne connais pas les circonstances, mais tout ce que je savais c’est que Tim, le tour manager, a dit, ‘Briann’est plus là. On doit juste traîner. Je suis allé, ‘Oh, d’accord.’ Cela a pris du temps; peut-être un mois ou plus. Ensuite, nous sommes allés à Atlanta, en Géorgie, et il y a eu des auditions. J’ai dit à [the drum tech] Dick Jones, ‘Qu’est-ce que demain? C’est un jour de congé ? Il a dit non. C’est Axl Rose demain.’ Je suis allé, ‘Quoi !?’ Je ne pouvais pas le croire ; J’ai entendu toutes les histoires sur Axe. Le lendemain, il est là. Je lui ai serré la main et j’ai pensé : “Ce type n’est pas mal du tout” et il racontait des blagues. Et puis il a chanté et je ne savais pas qu’il avait cette voix. Je ne savais vraiment pas qu’il pouvait chanter comme ça. C’était formidable dès le départ. Le lendemain, il était dans le groupe.”

Demandé si Axe engrené avec le groupe de manière plutôt transparente, Chris a déclaré: “À mon avis, oui. Les gens peuvent être en désaccord avec moi, mais encore une fois, je pouvais l’entendre parfaitement aussi. Certaines de ces notes qu’il a frappées étaient incroyables. Il s’échauffait pendant deux heures chaque jour. Et je sais qu’il parce que nous étions soit au même étage, soit très proches. Vous pouviez l’entendre sur son piano, faire les gammes et tout. Et comme je l’ai dit, c’était un gars assez drôle. Je sais que ce n’est pas l’opinion que beaucoup de gens en avoir, mais c’est mon expérience de Axe.

“Je sais qu’il a eu ses problèmes par le passé, mais le gars que j’ai rencontré était un gars vraiment sympa, vraiment doué pour l’affaire”, a-t-il ajouté. “Il n’était jamais en retard, jamais. C’est ce dont j’avais peur, plus que tout, parce que AC DC n’est jamais en retard, pas même à la seconde près. Si c’est un spectacle à 8h30, c’est un spectacle à 8h30. Au fait, lors de cette tournée, il y a eu une nuit où il y a eu un problème. Je ne sais pas ce que c’était exactement – une guitare ne fonctionnait pas correctement – et nous avions environ une demi-heure de retard. J’ai découvert par la suite que c’était la seule fois où AC DC étaient toujours en retard pour un spectacle. Ils sont assez consciencieux comme ça ; tout doit être parfait.”

Slade suivi Simon Wright dans AC DCla formation de , se joignant à temps pour jouer dans les années 1990 “La lame du rasoir” album. Lorsque Rudd est revenu en 1995, Slade On lui a montré la porte et a nourri de mauvais sentiments à ce sujet pendant un certain temps. Bien qu’il ait 74 ans, il frappe toujours la batterie aussi fort que jamais.

Slade a été occupé à tourner avec son groupe LA CHRONOLOGIE CHRIS SLADE, qui le trouve en train d’interpréter des sélections tout au long de sa carrière de cinq décennies.



