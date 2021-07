Chris Smalling admet être “surpris” mais “excité” par la nomination de Jose Mourinho en tant que manager de la Roma malgré une relation difficile à Manchester United

in

Chris Smalling a admis qu’il était “surpris” et “excité” par la nomination de Jose Mourinho en tant que manager de la Roma – malgré la relation difficile entre les deux hommes à Manchester United.

L’ancien entraîneur-chef de Chelsea, Manchester United et Tottenham a été nommé par la Roma en mai et a été officiellement dévoilé la semaine dernière.

Mourinho est connu pour se brouiller avec ses joueurs et il devra repartir à zéro avec Smalling à Roma

Il a remplacé Paulo Fonseca au Stadio Olimpico, avec le nouveau propriétaire ambitieux de Roma, le réalisateur et producteur milliardaire américain Dan Friedkinpledgint s’engageant à faire du club “l’un des plus grands noms du football mondial”.

Smalling a fait 100 apparitions pour United au cours des deux ans et demi de Mourinho à Old Trafford, mais la paire était en désaccord sur la volonté du défenseur de jouer dans la douleur.

Cependant, le joueur de 31 ans a insisté sur le fait qu’il n’y avait pas de mauvais sang entre lui et Mourinho.

“En fin de compte, si le manager ne parlait pas de vous et ne voulait pas que vous jouiez et poussiez, c’est à ce moment-là que vous devez vous inquiéter car il a cessé de se soucier de vous, il ne veut pas que vous soyez impliqué et il ne le fait pas. veux que tu joues », a-t-il déclaré à BBC Sport.

«C’est un gagnant né. Il aime pousser tout le monde dans ses retranchements. C’est ce qu’il a fait tout au long de sa carrière et cela a porté ses fruits. »

Mourinho a supervisé une victoire 10-0 pour la Roma lors de son premier match de pré-saison

“Ce fut une surprise pour beaucoup d’entre nous, mais il y avait un enthousiasme initial de tout le monde”, a ajouté Smalling de la nomination de Special One.

«Je savais que les médias développeraient quelque chose sur notre relation dans le passé. Mais d’un point de vue personnel, c’est une bonne chose car j’ai joué sous lui.

« Nous avons remporté des trophées ensemble. Il m’a nommé capitaine dans l’une de ces finales – la finale de la Coupe EFL 2017 – aussi, donc avoir la chance de jouer sous quelqu’un que vous savez est bon, a eu tellement de succès et est tellement déterminé à gagner des trophées à tout prix est un point positif .

«Je sais à quel point ce serait un gros problème d’apporter un trophée quelconque au club.

“L’histoire de Jose montre que le club a choisi l’homme parfait pour le faire.”