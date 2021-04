Chris Stapleton augmente la grande tournée du “ All-American Road Show ” 2021-2022

Dates du All-American Road Show de Chris Stapleton:

Audacieux en vente le 30 avril, 7 mai ou 11 juin à 10h heure locale

17 juillet – Chicago, IL – Wrigley Field %%

28 juillet – Gilford, NH – Bank of New Hampshire Pavilion †

29 juillet – Gilford, NH – Bank of New Hampshire Pavilion †

30 juillet – Gilford, NH – Bank of New Hampshire Pavilion † (en vente le 11 juin)

5 août — Cuyahoga Falls, OH — Blossom Music Centre ‡

6 août — Clarkston, MI — DTE Energy Music Theatre ‡ (en vente le 30 avril)

7 août – Clarkston, MI – DTE Energy Music Theatre * (en vente le 30 avril)

12 août — Charlotte, Caroline du Nord — Pavillon de la musique PNC ‡

13 août — Raleigh, Caroline du Nord — Parc musical Coastal Credit Union à Walnut Creek ‡

14 août — Bristow, Virginie — Jiffy Lube Live ‡ (mise en vente le 11 juin)

21 août – Arlington, Texas – Globe Life Field #

26 août — Tampa, FL — MIDFLORIDA Credit Union Amphitheatre ^ (en vente le 30 avril)

27 août — Alpharetta, Géorgie — Ameris Bank Amphitheatre ^ (en vente le 11 juin)

28 août — Atlanta, Géorgie — Cellairis Bank Amphitheatre ^ (en vente le 11 juin)

16 septembre – Maryland Heights, MO – Hollywood Casino Amphitheatre + (en vente le 11 juin)

17 septembre — Birmingham, AL — Oak Mountain Amphitheatre + (en vente le 30 avril)

18 septembre — Orange Beach, AL — The Wharf Amphitheatre + (en vente le 7 mai)

23 septembre — Bethel, NY — Bethel Woods Center for the Arts ° (en vente le 30 avril)

24 septembre — Burgettstown, Pennsylvanie — Pavillon à Star Lake ° (en vente le 30 avril)

25 septembre — Noblesville, IN — Ruoff Music Center§ (en vente le 11 juin)

30 septembre — Virginia Beach, Virginie — Veterans United Home Loans Amphitheatre% (en vente le 30 avril)

1er octobre – Camden, NJ – Pavillon BB & T%

2 octobre – Mansfield, Massachusetts – Xfinity Center%

7 octobre — Syracuse, NY — St. Joseph’s Health Amphitheatre à Lakeview ^

8 octobre – New York, NY – Madison Square Garden +

9 octobre — Holmdel, NJ — PNC Bank Arts Center ^

14 octobre – Columbia, MO – Mizzou Arena +

15 octobre – Lincoln, NE – Pinnacle Bank Arena +

16 octobre — Sioux Falls, SD — Denny Sanford PREMIER Center +

21 octobre — Cincinnati, OH — Riverbend Music Center + (en vente le 11 juin)

22 octobre – Nashville, TN – Bridgestone Arena +

23 octobre – Nashville, TN – Bridgestone Arena +

28 octobre – Lubbock, Texas – United Supermarket Arena **

29 octobre – Albuquerque, NM – Isleta Amphitheatre **

30 octobre — Phoenix, Arizona — Pavillon Ak-Chin **

4 novembre — Austin, Texas — Frank Erwin Center **

5 novembre – Tulsa, OK – BOK Center **

6 novembre — The Woodlands, Texas — Pavillon Cynthia Woods Mitchell ** (en vente le 30 avril)

18 novembre — Orlando, Floride — Amway Center ^

19 novembre – Estero, Floride – Hertz Arena ^

20 novembre — West Palm Beach, Floride — Amphithéâtre financier iTHINK ^ (en vente le 30 avril)

3 décembre – Memphis, TN – FedEx Forum + (en vente le 30 avril)

4 décembre – Biloxi, MS – Mississippi Coast Coliseum +

5 décembre – Knoxville, TN – Thompson-Boling Arena +

20 avril 2022 — Toledo, OH — Huntington Center ^^

21 avril 2022 — Columbus, OH — Schottenstein Center ^^

23 avril 2022 – Lexington, KY – Un concert pour le Kentucky – Kroger Field ##

2 juin 2022 – Nampa, ID – Ford Idaho Center Arena ††

3 juin 2022 – Ridgefield, WA – Sunlight Supple Amphitheatre ††

4 juin 2022 — George, WA — Gorge Amphitheatre ††

11 juin 2022 — San Bernardino, Californie — Amphithéâtre Glen Helen ‡‡

16 juin 2022 – Bakersfield, Californie – Mechanics Bank Arena ††

17 juin 2022 – Wheatland, Californie – Toyota Amphitheatre ††

18 juin 2022 — Mountain View, Californie — Shoreline Amphitheatre ††

23 juin 2022 — West Valley City, UT — Usana Amphitheatre§§

24 juin 2022 — Denver, CO — Ball Arena§§

25 juin 2022 — Denver, CO — Ball Arena§§

%% avec des invités spéciaux The Highwomen, Mavis Staples et The Dirty Knobs avec Mike Campbell

† avec des invités spéciaux Elle King et Nikki Lane

‡ avec des invités spéciaux Elle King et Kendell Marvel

* avec des invités spéciaux Yola et Kendell Marvel

#avec des invités spéciaux Wille Nelson, Jamey Johnson et Yola

^ avec des invités spéciaux Sheryl Crow et Kendell Marvel

+ avec des invités spéciaux The Marcus King Band et Yola

° avec des invités spéciaux Margo Price et Kendell Marvel

§ avec des invités spéciaux à déterminer

% avec des invités spéciaux The Marcus King Band et Caylee Hammack

** avec des invités spéciaux Jamey Johnson et Yola

^^ avec des invités spéciaux Margo Price et Yola

## avec des invités spéciaux Willie Nelson & Family, Sheryl Crow et Yola

†† avec des invités spéciaux Margo Price et The Dirty Knobs avec Mike Campbell

‡‡ avec des invités spéciaux Dwight Yoakam et The Dirty Knobs avec Mike Campbell

§§ avec des invités spéciaux Sheryl Crow et The Dirty Knobs avec Mike Campbell