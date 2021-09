Chris Stapleton et d’autres nommés Artistes CMT de l’année 2021

La remise des prix des artistes de l’année de CMT devrait revenir après avoir fait une pause en 2020 pour reconnaître les travailleurs de première ligne en cas de pandémie dans les domaines de la santé, de l’armée et de l’éducation avec le spécial «CMT honore nos héros».

Les cérémonies 2021 CMT Artists of the Year, qui seront diffusées en direct de Nashville, reconnaissent les succès au cours des 365 derniers jours de Chris Stapleton, Gabby Barrett, Kane Brown, Kelsea Ballerini et Luke Combs. Ils seront honorés lors de l’événement en direct le 13 octobre à 21 h HE / 20 h CST du Schermerhorn Symphony Center à Nashville.

Une sortie, selon Rolling Stone, note que les cinq artistes en vedette ont dirigé les plateformes de CMT au cours des 12 derniers mois et ont sorti des singles et des albums en tête des charts tout en naviguant dans une entreprise musicale qui n’impliquait soudainement plus de tournée.

Stapleton a sorti son troisième album Starting Over à la fin de 2020, un projet qui l’a aidé à remporter plusieurs nominations CMA cette année.

Dans les nouvelles d’autres pays, Église Éric et Chris Stapleton en tête de la liste des nominations aux 55e CMA Awards, qui ont été récemment annoncés. Les deux stars en ont cinq chacune, tandis que Gabby Barrett, l’ingénieur du mixage Jason Hall et le producteur Jay Joyce en ont quatre chacun.

Les gagnants seront déterminés lors d’un dernier tour de scrutin par les membres votants admissibles de l’AMC; le troisième et dernier bulletin de vote sera envoyé par courriel aux membres de l’AMC le 1er octobre et le vote se termine le 27 octobre. La cérémonie de remise des prix elle-même a lieu le 10 novembre.

Church et Stapleton sont tous deux parmi les nominés pour le prix de la pièce maîtresse de l’artiste de l’année, avec Luke Combs, Miranda Lambert et Carrie Underwood. Les artistes obtenant trois nominations chacun sont Frères Osborne, nominé pour la première fois Kane Brown, Combs, Lambert, Ashley McBryde, Maren Morris et Chris Young.

Church est également présélectionné pour le chanteur masculin de l’année, l’album de l’année (coeur), le single de l’année (“Hell Of A View”) et la chanson de l’année (“Hell Of A View”). Stapleton est nominé exactement dans les mêmes catégories, en tant que chanteur masculin de l’année, album de l’année (Starting Over), Single de l’année (“Starting Over”) et Chanson de l’année (“Starting Over”).

