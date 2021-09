Chris Stapleton frappé par la maladie, contraint d’annuler un concert en tête d’affiche

Chris Stapleton ne sera pas en tête d’affiche vendredi soir (3 septembre) au Bottlerock Napa Festival à Napa, en Californie, après être tombé malade d’une maladie “non liée au COVID”. L’interprète de “Tennessee Whiskey” en a fait l’annonce vendredi après-midi sur les réseaux sociaux. “C’est avec le cœur lourd que je ne pourrai pas jouer ce soir”, a déclaré Stapleton. “Nous nous excusons sincèrement auprès du festival et des fans présents. Sachez que ce n’est pas une décision que nous avons prise à la légère et nous vous remercions de votre compréhension.”

“Nous sommes également reconnaissants envers les incroyables Highwomen qui, à un moment donné, ont accepté de se produire à notre place”, a-t-il écrit dans le communiqué, partageant son numéro de remplacement dans son créneau horaire. “Nous nous concentrons sur notre bien-être à domicile.” Stapleton a été initialement recruté en remplacement de Stevie Nicks, qui a annulé sa performance en raison de problèmes de COVID-19.

“Ce sont des moments difficiles avec des décisions difficiles qui doivent être prises”, a déclaré Nicks dans un communiqué publié en ligne à l’époque. “Je veux que tout le monde soit en sécurité et en bonne santé et que l’augmentation des cas de Covid devrait nous préoccuper tous. Bien que je sois vacciné, à mon âge, je suis toujours extrêmement prudent et pour cette raison, j’ai décidé de sauter les 5 représentations J’avais prévu pour 2021.” Elle a ajouté: “Parce que chanter et jouer ont été toute ma vie, mon objectif principal est de rester en bonne santé afin de pouvoir continuer à chanter pendant la prochaine décennie ou plus”, conclut le communiqué. “Je suis dévasté et je sais que les fans sont déçus, mais nous nous tournerons vers un 2022 plus radieux.”

Le spectacle Highwomen de ce soir sera un peu différent alors que le groupe de musique country dirigé par des femmes se produira avec Brittney Spencer, qui remplace Amanda Shires alors qu’elle se remet d’une opération d’urgence. Brandi Carlile, Natalie Hemby et Maren Morris monteront sur scène en tant que membres originaux du groupe. Morris et Carlile se produiront également en solo sur la scène JaM Cellars. Morris doit monter sur scène à 17 h 00 HNP et Carlile la suivra de près pour un set de 18 h 30 à 19 h 30. Les autres têtes d’affiche attendues au Festival incluent Miley Cyrus, Megan Thee Stallion, Foo Fighters, Guns N’ Roses et Run the Jewels.