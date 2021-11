Chris Stapleton remporte quatre trophées lors de la 55e cérémonie annuelle des CMA Awards

Chris Stapleton a été le plus grand gagnant de la 55e cérémonie des CMA Awards hier soir (10) au Bridgestone Arena de Nashville. Luke Combs a remporté pour la première fois le prestigieux prix CMA Entertainer of the Year, et il y a eu des doubles victoires pour le producteur de Stapleton Dave Cobb et l’ingénieur de mixage Vance Powell.

Beginning de Stapleton a été nommé Album de l’année et sa chanson titre en tant que single et chanson de l’année (partageant cette dernière avec le co-auteur Mike Henderson). Stapleton a également été couronné chanteur masculin de l’année.

Les frères Osborne ont été nommés duo vocal de l’année, avec TJ Osborne proclamant: « C’est vraiment comme si l’amour gagne ce soir. » Jimmie Allen, qui a été nommé nouvel artiste de l’année, a interprété « Freedom Was A Highway » et a déclaré au public qu’il y a à peine cinq ans, il avait dépensé ses derniers 100 $ pour acheter un billet pour les CMA, pour pouvoir voir son héros Charley Pride effectuer.

Carly Pearce a été amenée aux larmes lorsqu’elle a remporté le prix de la chanteuse de l’année pour la première fois, tandis que Old Dominion a remporté le prix du groupe vocal de l’année pour la quatrième année consécutive. Avant le début de la diffusion en direct, Kelsea Ballerini et Kenny Chesney ont remporté l’événement musical de l’année et le clip vidéo de l’année pour leur collaboration « la moitié de ma ville natale ». La joueuse de violon, de mandoline et de guitare acoustique Jenee Fleenor a été honorée en tant que musicienne de l’année.

« La musique country en tant que forme d’art a toujours été axée sur la narration », déclare Sarah Trahern, directrice générale de CMA, « et la diffusion des CMA Awards de cette année, des performances aux discours de remerciement, a présenté un éventail incroyablement large d’histoires – des histoires profondément personnelles, des histoires unificatrices , et des histoires amusantes et légères.

« C’est ce qui rend ce genre vraiment spécial, et nous sommes très fiers d’avoir fourni une plate-forme à tous les artistes incroyables présentés aux CMA Awards de cette année pour partager leur personnalité authentique avec les téléspectateurs du monde entier. Il y avait quelque chose de poétique à rentrer chez nous à Bridgestone Arena cette année, et je suis certain que je ne suis pas le seul à vouloir revivre les nombreux moments magiques de la soirée.

Les faits saillants parmi les performances de la soirée comprenaient la rétrospective des succès de Miranda Lambert et les débuts des CMA Awards de Jennifer Hudson avec « Night Life » et un duo surprise avec Stapleton de « You Are My Sunshine ». Il a également donné une interprétation émouvante de sa chanson « Cold ».

Mickey Guyton a été rejoint par Brittney Spencer et Madeline Edwards pour interpréter la nouvelle chanson de Guyton « Love My Hair », les frères Osborne ont chanté « Younger Me », Église Éric a interprété « Heart On Fire », et Pearce et Ashley McBryde ont uni leurs forces sur « Never Wanted to Be That Girl ». Keith Urbain était dans les rues du centre-ville de Nashville pour chanter « Wild Hearts », marchant dans Broadway et dans Bridgestone Arena.

La liste complète des gagnants est la suivante :

ANIMATEUR DE L’ANNÉE

Luc Peignes

UNIQUE DE L’ANNÉE

Le prix est décerné aux artistes, producteurs et ingénieurs de mixage

« Recommencer » – Chris Stapleton

Producteurs : Dave Cobb, Chris Stapleton

Ingénieur mixage : Vance Powell

ALBUM DE L’ANNÉE

Le prix est décerné aux artistes, producteurs et ingénieurs de mixage

Tout recommencer – Chris Stapleton

Producteurs : Dave Cobb, Chris Stapleton

Ingénieur mixage : Vance Powell

CHANSON DE L’ANNÉE

Le prix est décerné au(x) compositeur(s)

« Recommencement »

Auteurs-compositeurs : Mike Henderson, Chris Stapleton

VOCALISTE FÉMININE DE L’ANNÉE

Carly Pearce

VOCALISTE HOMME DE L’ANNÉE

Chris Stapleton

GROUPE VOCAL DE L’ANNEE

Ancien Domination

DUO VOCAL DE L’ANNÉE

Frères Osborne

ÉVÉNEMENT MUSICAL DE L’ANNÉE

Le prix est décerné aux artistes et aux producteurs

« la moitié de ma ville natale » – Kelsea Ballerini (avec Kenny Chesney)

Producteurs : Kelsea Ballerini, Ross Copperman, Jimmy Robbins

MUSICIEN DE L’ANNÉE

Jenee Fleenor, violon

VIDEO MUSICALE DE L’ANNEE

Le prix est décerné aux artistes et réalisateurs

« la moitié de ma ville natale » – Kelsea Ballerini (avec Kenny Chesney)

Réalisateur : Patrick Tracy

NOUVEL ARTISTE DE L’ANNÉE

Jimmie Allen