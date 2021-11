Chris Stapleton reviendra au Canada avec sa vaste tournée « All-American Road Show » au printemps prochain, comprenant des arrêts aux jardins Budweiser de Londres, au Centre Canadian Tire d’Ottawa, au Centre Bell de Montréal, au Centre Brandt de Regina, au Centre Sasktel de Saskatoon, au Centre Canada Life de Winnipeg, à la Place Rogers d’Edmonton, Scotiabank Saddledome de Calgary et Rogers Arena de Vancouver.

Les billets pour la tournée produite par Live Nation, qui mettra en vedette l’invitée spéciale Elle King, seront mis en vente ce vendredi 3 décembre à 10h00, heure locale.

Les nouvelles dates de tournée s’ajoutent aux dernières semaines monumentales pour Stapleton, qui se produira lors des CCMA Awards 2021 de ce soir (diffusion à 20 h HE via l’application Global TV et Prime Video). De plus, Stapleton est nominé dans trois catégories au 64e GRAMMY Awards annuels: Meilleur album country (Starting Over), Meilleure chanson country (« Cold ») et Meilleure performance country solo (« You Should Probably Leave ») et lauréats du 55e CMA Awards annuels avec six prix : chanteur masculin de l’année, album de l’année (Starting Over, en tant qu’artiste et producteur), Chanson de l’année (« Starting Over ») et Single de l’année (« Starting Over », en tant qu’artiste et producteur) . Il a également remporté l’album de l’année aux 56e Academy of Country Music Awards plus tôt cette année.

Visitez le site Web officiel de Chris Stapleton pour les forfaits de billets et les informations touristiques.

Dates de la tournée de Chris Stapleton :

3 décembre—Memphis, Tennessee—FedEx Forum+

4 décembre—Biloxi, MS—Mississippi Coast Coliseum+ (COMPLET)

5 décembre—Knoxville, TN—Thompson-Boling Arena+

10 décembre—Nashville, TN—Bridgestone Arena+

11 décembre—Nashville, TN—Bridgestone Arena+

20 avril 2022—Toledo, OH—Huntington Center^^

21 avril 2022—Columbus, OH—Centre Schottenstein^^

23 avril 2022—Lexington, KY—Un concert pour le Kentucky – Kroger Field##

28 avril 2022—London, ON—Budweiser Gardens*

29 avril 2022—Ottawa, ON—Centre Canadian Tire*

30 avril 2022—Montréal, QC—Centre Bell*

5 mai 2022—Regina, SK—Brandt Centre*

6 mai 2022—Saskatoon, SK—Sasktel Centre*

7 mai 2022—Winnipeg, MB—Centre Canada Vie*

11 mai 2022—Edmonton, AB—Place Rogers*

12 mai 2022—Calgary, AB—Scotiabank Saddledome*

14 mai 2022—Vancouver, C.-B.—Rogers Arena*

2 juin 2022—Nampa, ID—Ford Idaho Center Arena††

3 juin 2022—Ridgefield, WA—Sunlight Supple Amphitheatre†† (COMPLET)

4 juin 2022—George, WA—Gorge Amphitheatre†† (COMPLET)

11 juin 2022—San Bernardino, Californie—Amphithéâtre Glen Helen‡‡

16 juin 2022—Bakersfield, CA—Mechanics Bank Arena††

17 juin 2022—Wheatland, Californie—Toyota Amphitheatre††

18 juin 2022—Mountain View, Californie—Shoreline Amphitheatre††

23 juin 2022—West Valley City, UT—Usana Amphitheatre§§

24 juin 2022—Denver, CO—Ball Arena§§

25 juin 2022—Denver, CO—Ball Arena§§

*avec invité spécial Elle King

+avec des invités spéciaux The Marcus King Band et Yola

^^avec les invités spéciaux Margo Price et Yola

##avec les invités spéciaux Willie Nelson & Family, Sheryl Crow et Yola

avec les invités spéciaux Margo Price et The Dirty Knobs avec Mike Campbell

avec les invités spéciaux Dwight Yoakam et The Dirty Knobs avec Mike Campbell

§§avec des invités spéciaux Sheryl Crow et The Dirty Knobs avec Mike Campbell