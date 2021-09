Chris Sutton affirme qu’un joueur a terminé au Celtic après ce qu’Ange a fait cette semaine

in

Chris Sutton a suggéré que Leigh Griffith avait terminé au Celtic.

Le joueur de 31 ans a reçu un nouveau contrat d’un an d’Ange Postecoglou l’été dernier, mais quelque part plus tard, le patron australien, qui a remplacé Neil Lennon à Glasgow, semble avoir changé d’avis en ce qui concerne l’utilisation Griffiths parce qu’il a été prêté à Dundee à la fin du mercato.

Et avec son contrat existant expirant en 2022, l’ancien tueur à gages celtique ne voit pas comment l’international écossais peut sauver sa carrière de Parkhead de Dundee.

Il a déclaré à The Record : « Une chose dont je suis plus sûr, c’est que le temps de Leigh Griffiths au club est terminé. Je sais qu’il a dit qu’il pense toujours qu’il a un avenir au Celtic, mais avec un déménagement à Dundee et son contrat en été, je ne peux tout simplement pas le voir.

Sutton a-t-il raison ?

Malheureusement oui. Il a plus que probablement raison.

En ce qui concerne les buts, Griffiths a été l’un des meilleurs à porter le maillot celtique de mémoire récente.

Au cours de la saison 2015-16, l’ancien buteur d’Hibernian a marqué 40 buts sous Ronny Deila, ce qui, pour le contexte, est un total que même Moussa Dembele, Odsonne Edouard et Alfredo Morelos des Rangers n’ont pas réussi à atteindre pendant leur séjour dans le football écossais, en termes de saisons individuelles.

À son époque, il peut être absolument mortel, mais il est progressivement devenu de moins en moins important à Paradise, à partir du règne de Brendan Rodgers.

Cela dit, il pourrait absolument déchirer la Premiership à Dens Park tout au long de la campagne et cela pourrait potentiellement lui permettre de gagner une autre chance au Celtic.

Mais quelle que soit sa capacité, il y a toujours une question de cohérence et cela, pas sa capacité, le tourmente depuis des années maintenant.

