Chris Sutton exhorte le joueur de 19 buts à rester au milieu des rumeurs de transfert de Leeds et Newcastle

Chris Sutton a déclaré que Ben Brereton Diaz devrait « rester » chez Blackburn Rovers et essayer de les aider à être promus au milieu de l’intérêt de Leeds et de Newcastle, comme il l’a dit à 606.

L’ancien attaquant des Rovers a admis que les clubs de Premier League seraient « clairement » pour le joueur compte tenu de sa forme actuelle.

Brereton Diaz a marqué 19 buts pour l’équipe de Tony Mowbray en championnat cette saison et ils ont de réelles chances d’obtenir une promotion.

Blackburn occupe la troisième place du classement, à un point de Bournemouth, deuxième et à trois points du leader actuel, Fulham.

À la suite de cela, Sutton, qui a remporté le titre de Premier League à Ewood Park, a exhorté le joueur de 22 ans à rester au club au-delà de la fenêtre de transfert de janvier.

« C’est intéressant parce que si vous êtes Breraton Diaz, en ce moment », a déclaré Sutton. « Il doit aimer son football à Blackburn.

«Blackburn a une chance de revenir en Premier League et les clubs vont clairement être pour lui.

« Vous regardez un autre de mes anciens clubs Norwich City, qui a du mal à marquer des buts. Maintenant, Brereton Diaz serait une bonne signature pour Norwich.

« Si j’étais Brereton Diaz, et le club a été bon pour lui, et il a été bon pour le club. Les Blackburn Rovers sont dans une excellente position, ils ont une dynamique brillante. Je resterais et j’irais jusqu’au bout.

Le problème auquel Blackburn est confronté est que Brereton Diaz est en fin de contrat à la fin de la saison.

Newcastle et Leeds sont deux clubs qui se disputent sa signature, selon Eurosport.

Si l’une de ces équipes met beaucoup d’argent sur la table pour ses talents, alors Blackburn peut-il se permettre de refuser ?

D’un côté, ils ont plus de chances d’être promus avec lui dans l’équipe que sans lui, ça va de soi.

Mais s’ils refusent beaucoup d’argent pour lui et n’obtiennent pas de promotion, ils le perdront pour rien cet été.

