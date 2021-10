Chris Sutton fait des prédictions sur Chelsea, Man Utd et Liverpool Premier League .

Robbie Savage et Chris Sutton soutiennent tous deux Chelsea pour remporter la Premier League (Photos: .)

Chris Sutton et Robbie Savage ont fait leurs prédictions parmi les quatre premiers de la Premier League, les deux anciennes stars soutenant Chelsea pour remporter le titre cette saison.

Manchester City a remporté son troisième titre en quatre saisons l’année dernière, terminant 12 points devant son rival Manchester United et 17 points devant le champion en titre Liverpool.

L’équipe de Pep Guardiola, qui visite Anfield ce week-end, semble faire face à plus de concurrence pour le titre cette saison, avec Chelsea prospère sous Thomas Tuchel, Liverpool soutenu par le retour de plusieurs stars de l’équipe première et Manchester United profitant d’une superbe fenêtre de transfert estivale.

Manchester City a déjà perdu cinq points cette saison – perdant contre Tottenham lors de la première journée et faisant match nul à domicile contre Southampton il y a deux semaines – et Sutton et Savage sont « inquiets » pour City après avoir échoué à signer un nouvel attaquant au cours de l’été.

Les champions anglais ont tenté de signer Tottenham et le capitaine anglais Harry Kane, mais les Spurs ont tenu bon, laissant Guardiola potentiellement court alors qu’il tentait de remporter un autre titre national et la Ligue des champions pour la première fois à City.

Compte tenu de l’échec de Kane, Sutton s’attend à ce que Man City tombe à la troisième place cette saison – derrière les finalistes Liverpool et les nouveaux champions Chelsea – tandis que Savage estime que l’équipe de Guardiola terminera deuxième derrière les Blues de Tuchel.

‘Vous savez quoi? Avant le début de la saison, avant qu’un ballon ne soit botté, je pensais à Manchester City [would win the title]’, a déclaré Sutton à la chaîne YouTube de l’UMM.

Le pronostic parmi les quatre premiers de Chris Sutton

Chelsea

Liverpool

Manchester City

Manchester United

«Mais c’était s’ils signaient Harry Kane, et ils ne l’ont pas fait. Je vais aller à Chelsea, principalement à cause de [summer signing Romelu] Lukaku.

“En ce moment, la défense de Chelsea a l’air si solide, ils ont des buts dans leur équipe, vous regardez leurs joueurs attaquants…

«Je vais pour Chelsea. Je crains que Manchester City ne signe pas Harry Kane, je pense qu’ils le regretteront et qu’ils pourraient terminer troisième à cause de cela. Liverpool est le finaliste pour moi.

Savage a ajouté: “Avant le début de la saison, je serais allé à Chelsea, Man City, Man United et Liverpool, dans cet ordre.

“Je veux toujours que Chelsea le gagne parce que leur équipe est incroyable et la signature de Romelu Lukaku.

Les quatre meilleurs pronostics de Robbie Savage

Chelsea

Manchester City

Liverpool

Manchester United

«Si Man City avait eu Kane, je serais allé les chercher, mais ils ne l’ont pas fait. Je les ai en second.

«Je suis allé pour Manchester United en troisième, mais je changerais cela pour Liverpool maintenant. [Virgil] Van Dijk est comme une nouvelle recrue, idem pour [Joe] Gomez, ils ont récupéré tous leurs joueurs.

“Je pense que Liverpool avec Van Dijk terminera troisième devant Manchester United.”

Les rivaux du titre Liverpool et Manchester City, actuellement premier et deuxième de la Premier League, se rencontreront dimanche à Anfield.

Les champions d’Europe Chelsea accueillent Southampton à Stamford Bridge demain, tandis que Manchester United est également en action contre Everton.

