Chris Sutton rend un verdict difficile pour Postecoglou sur une star celtique de 1 million de livres sterling

Photo de Laszlo Szirtesi/.

Chris Sutton a noté dans sa chronique Daily Record qu’Ange Postecoglou serait confronté à une situation de «cauchemar» si Joe Hart subissait une blessure, car le Celtic n’a pas de couverture adéquate.

Les Bhoys ont payé 1 million de livres sterling à Tottenham Hotspur pour emmener Hart du nord de Londres à Glasgow cet été. Départ de la capitale anglaise après 10 matchs lors de sa seule saison au club.

Celtic a saisi Hart qui n’avait plus qu’un an sur son contrat avec les Spurs pour signer une mise à niveau sur Vasilis Barkas. Avec Postecoglou écrivant le stoppeur grec après une apparition.

Photo de Ian MacNicol/.

Barkas a disputé le premier match du mandat de Postecoglou en tant que manager du Celtic contre Midtjylland en juillet. Il s’est également assis sur le banc pour le premier match de Premiership, mais n’a plus joué depuis.

Paiement d’assurance de 5 millions de livres sterling pour Celtic | Comptes 2020/2021 analysés

Postecoglou a plutôt préféré Scott Bain comme doublure de Hart, mais le joueur de 29 ans a joué deux fois. Alors que Hart a 10 draps propres en 22 matchs celtiques dans toutes les compétitions jusqu’à présent.

Hart a impressionné Sutton depuis le transfert du Celtic

Hart a impressionné Sutton depuis son transfert estival de Tottenham et la signature d’un contrat de trois ans de 15 000 £ par semaine avec Celtic.

Le quadruple vainqueur de la Premiership avec les Bhoys craint maintenant comment Postecoglou s’en sortirait si jamais sans Hart. Comme Barkas et Bain ne sont pas à la hauteur nécessaire pour intervenir.

«Ce serait un cauchemar si Joe Hart manquait pour les matchs. Il n’y a pas de couverture adéquate là-bas pour quelqu’un qui a vraiment impressionné », a déclaré Sutton.

Photo de Ian MacNicol/.

« Hart s’est un peu égaré, sans aucun doute. Mais fair play pour lui. Il ne voulait pas s’asseoir un samedi pour toucher un gros salaire sans rien faire, comme le font certains gros chats d’Angleterre. Obtenez un sac plein d’argent en jouant aux jeux des moins de 23 ans.

« Il voulait venir se tester dans une position cauchemardesque. Et c’est ça, être gardien du Celtic. Un cauchemar. Vous passez de longues périodes à ne rien faire et vous avez ensuite une sauvegarde à faire. Si vous ne le faites pas et qu’un but est inscrit, vous êtes réprimandé.

« Fraser Forster a élevé la barre, mais Joe est entré et avait l’air tellement assuré. »

Hart a produit des arrêts stellaires pour le Celtic, en plus de ses draps propres, depuis qu’il est arrivé avec un point à prouver après avoir échoué à jouer aucun match de Premier League au cours des deux derniers mandats.

Ses efforts contre Hibernian ont certainement établi un standard que Barkas et Bain pourraient avoir du mal à reproduire. Laissant Postecoglou désespéré, l’international anglais de 75 sélections reste en forme.