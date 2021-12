Chris Sutton revendique le « plus grand club » d’Aston Villa et des Rangers

Chris Sutton a déclaré qu’Aston Villa et Celtic sont des » clubs plus grands » que les Rangers, comme il l’a dit à 606 sur BBC Radio 5 Live.

L’ancien attaquant a indiqué que Villa et Celtic remportaient la Coupe d’Europe et que les Rangers n’avaient pas «le gros» dans leur armoire à trophées.

Où Football Manager 2022 pense que votre signature de record sera dans 6 ans

BridTV

7015

Où Football Manager 2022 pense que votre signature de record sera dans 6 ans

912954

912954

centre

UCsIwxKQajD9zPQA4SufVXgg

Elecspo (Youtube)

https://yt3.ggpht.com/a/AATXAJxUznA4lOkmaqkQUT9LEkoByQ5fpNm5IHUYaw=s800-ck-c0xffffffff-no-rj-mo

13872

Tous ces grands clubs et ces discussions sur le travail ont commencé lorsque Steven Gerrard a choisi de quitter les Rangers pour Villa le mois dernier.

Même si les Rangers étaient en tête du classement de la Premiership écossaise, il a décidé de partir pour une équipe qui se débattait dans la moitié inférieure du classement à l’époque.

Cela a suscité beaucoup de débats sur ce qui est le plus gros travail et qui est le plus grand club entre les deux.

Sutton a exprimé ses sentiments assez clairement à ce sujet, en expliquant pourquoi les goûts de Celtic et Villa sont plus gros que ceux d’Ibrox.

« Savez-vous quoi, pourquoi ne pouvons-nous pas dire que ce sont deux grands clubs ? » dit Sutton.

« Je pense toujours que si vous gagnez le grand, la Coupe d’Europe, alors vous êtes un grand club.

« J’ai dit que si vous gagnez la Coupe d’Europe, cela fait de vous un plus grand club. Si le Celtic était entré dans l’équation, ils ont remporté la Coupe d’Europe, ce sont deux grands clubs.

« Celtic est un plus grand club que les Rangers, alors. »

Photo de Neville Williams/Aston Villa FC via .

Il reste à voir comment Gerrard se comporte désormais à Villa et ce qui arrivera aux Rangers pour le reste de la saison.

Les choses vont bien pour le Gers jusqu’à présent, mais si Celtic finit par remporter le titre de Premiership, alors il sera intéressant de voir comment les fans d’Ibrox réagiront.

Mais dans les Midlands, Villa a remporté trois de ses quatre matchs sous la direction de son nouveau patron.

Leur seule défaite est survenue contre les champions de Premier League Manchester City et ils ont probablement eu de la malchance de ne pas repartir avec un point lors de ce match.

Dans d’autres nouvelles, rapport: Tottenham Hotspur a approché un joueur « effrayant » de Barcelone