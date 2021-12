Chris Taylor accepte un nouveau contrat avec les Dodgers

L’utilité Chris Taylor, a finalement accepté son solidifier en agence libre et a de nouveaux Contrat avec les Dodgers Los Angeles à partir de la saison 2022 du Ligue majeure de baseball – MLB.

Comme l’ont rapporté Jeff Passan et Ken Rosenthal, Chris Taylor et les Dodgers de Los Angeles ont convenu de signer un contrat de 60 millions de dollars sur quatre ans, permettant à l’utilitaire de 31 ans d’avoir un emploi pour la saison 2022. puis prenez l’agence libre après avoir terminé la campagne 2021 avec cette organisation californienne.

De plus, Taylor et les Dodgers ont déjà un accord prêt, en attendant seulement l’examen physique, étant l’une des signatures des Californiens d’une grande importance en cette intersaison pour la MLB 2022, ayant dans ce nouveau contrat une cinquième année d’option qui pourrait augmenter le valeur totale à 73 millions de dollars.

Accord des Dodgers avec Chris Taylor, par source de ligue majeure : quatre ans, 60 millions de dollars avec option de cinquième année qui peut augmenter la valeur totale à 73 millions de dollars. – Ken Rosenthal (@Ken_Rosenthal) 2 décembre 2021

Le super-agent libre Chris Taylor et les Dodgers sont d’accord, en attendant un examen physique, selon une source de la ligue majeure. – Ken Rosenthal (@Ken_Rosenthal) 1er décembre 2021

Le super utilitaire Chris Taylor et les Dodgers de Los Angeles progressent sur un accord, ont déclaré à ESPN des sources proches de la situation. Il devrait être terminé aujourd’hui. – Jeff Passan (@JeffPassan) 1er décembre 2021

Les Dodgers n’ont pas pu conserver Corey Seager ni Max Scherzer, mais avec la permanence de Taylor, c’est une « bonne » nouvelle en se souvenant de la polyvalence de ce joueur en défense et de la bonne batte qu’il offre en attaque.

En fait, grâce à Fabian Ardaya, depuis que Chris Taylor a rejoint les Dodgers en 2016, il est le seul joueur de baseball à jouer 30 matchs ou plus chacun en deuxième base, troisième base, arrêt-court, champ gauche et champ central, quelque chose qui Non seulement n’importe quel joueur peut vous offrir dans la Major League Baseball, sans aucun doute un grand plus pour cette équipe.

Vos chiffres en 2021

Lors de la dernière saison de la MLB, il a réussi 129 coups sûrs, 20 circuits, 73 points produits, 92 points, 13 buts volés et une ligne offensive de .254 / .344 / .782 / .438. De plus, lors des séries éliminatoires, il a accordé 13 coups sûrs, quatre circuits et 12 points produits pour une moyenne de 0,351, se souvenant de ce coup sûr qui a laissé les Cardinals de Saint-Louis dans le match pour la Wild Card de la Ligue nationale.