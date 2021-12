Chris Tucker est en grande difficulté, selon un nouveau procès

Chris Tucker a de gros problèmes avec l’Internal Revenue Service (IRS). Entertainment Tonight rapporte que la star de Rush Hour fait face à une facture de 9,6 millions de dollars pour des pénalités d’arriérés d’impôt et des intérêts. Tucker esquive l’Oncle Sam depuis 2002. En 2002, Tucker a été qualifié de « l’une des plus grandes stars d’Hollywood ». Il aurait tenté de rembourser sa dette à trois reprises en utilisant des plans de paiement mensuels, mais n’a pas pu maintenir les paiements. Tucker aurait déclaré et payé beaucoup moins que ce qu’il devait réellement à l’IRS dans l’ensemble.

Le comédien, qui a été en grande partie à l’écart des projecteurs ces dernières années, revient sur scène pour se lever, plus que probablement pour aider à la lourde facture de l’IRS. Selon CBS en Géorgie, Tucker a présenté des spectacles de comédie en direct à Norcross, en Géorgie, du 7 au 9 décembre au Atlanta Comedy Theatre. L’arène contient 240 personnes. Les participants intéressés pouvaient obtenir un billet pour 52,50 $ par personne.

En 2002, l’IRS a allégué que Tucker devait environ 4,6 millions de dollars. Pourtant, il a seulement déclaré qu’il avait gagné 2,4 millions de dollars cette année-là. En 2006, l’IRS prétend qu’il a déclaré et payé 1,18 million de dollars, mais à l’époque, il devait plus de 2,18 millions de dollars. En 2008, Tucker n’a payé que 127 169 $, mais il devait 2,4 millions de dollars. En 2010, Tucker devait 481 552 $, mais n’a payé que 4 642 $. Le total général de la facture de Tucker s’élève à 9 684 452,07 $.

Selon les documents, « Malgré l’avis et la demande de paiement des cotisations énoncées ci-dessus, M. Tucker a négligé, refusé ou omis de payer intégralement les cotisations contre lui. » L’IRS note que la facture peut augmenter. « Depuis les dates d’évaluation décrites ci-dessus, les intérêts, les pénalités et les ajouts statutaires se sont accumulés et continueront de s’accumuler conformément à la loi », note le rapport.

Tucker n’a pas beaucoup travaillé au cours de la dernière décennie. Entre le tournage du classique culte Friday – le rôle de Tucker – et la franchise Rush Hour, le comédien serait devenu un chrétien né de nouveau.

Dans un documentaire sur Comedy Hype sur YouTube, l’analyste de comédie Rex Garvin a révélé que Tucker avait refusé des rôles qui, selon lui, ne correspondaient pas à ses croyances religieuses. « Il a eu ce que vous appelez un crash de comédie chrétienne sans le laisser couler automatiquement », a déclaré Garvin. « Une fois que vous entrez dans ce niveau suivant, personne ne peut vous former pour cela, personne ne peut vous préparer pour cela, vous êtes seul et que se passe-t-il lorsque vous franchissez cette ligne dans le show business, vous entrez dans un tout autre monde que vous ne pouvez pas prévoir. »

Tucker n’a joué que dans quatre films depuis 2000. En 2013, il a accueilli les BET Awards. Tucker a également tourné une comédie spéciale Netflix, Chris Tucker: Live, en 2015.