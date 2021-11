Chris Tucker poursuivi par l’IRS pour un montant énorme d’arriérés d’impôts

Chris Tucker a des problèmes avec le plus gros employeur que l’on puisse avoir : l’Internal Revenue Service (IRS). Entertainment Tonight rapporte que la star de Rush Hour fait face à une facture de 9,6 millions de dollars pour des pénalités d’arriérés d’impôt et des intérêts. Apparemment, Tucker fuit l’Oncle Sam depuis 2002. À l’époque, Tucker était qualifié de « l’une des plus grandes stars d’Hollywood ».

Tucker aurait tenté de rembourser sa dette à trois reprises via des accords de paiement mensuel. Mais il a finalement échoué à toutes les occasions. Selon le procès, Tucker a rapporté et payé beaucoup moins que ce qu’il devait réellement dans l’ensemble.

En 2002, l’IRS a allégué que Tucker devait environ 4,6 millions de dollars. Pourtant, il a seulement déclaré qu’il avait gagné 2,4 millions de dollars cette année-là. En 2006, l’IRS prétend qu’il a déclaré et payé 1,18 million de dollars, mais à l’époque, il devait plus de 2,18 millions de dollars. En 2008, Tucker n’a payé que 127 169 $, mais il devait 2,4 millions de dollars. En 2010, Tucker devait 481 552 $, mais n’a payé que 4 642 $. Le total général de la facture de Tucker s’élève à 9 684 452,07 $.

Selon les documents, « Malgré l’avis et la demande de paiement des cotisations énoncées ci-dessus, M. Tucker a négligé, refusé ou omis de payer intégralement les cotisations contre lui. » L’IRS note que la facture peut augmenter. « Depuis les dates d’évaluation décrites ci-dessus, les intérêts, les pénalités et les ajouts statutaires se sont accumulés et continueront de s’accumuler conformément à la loi », note le rapport.

Tucker a été largement absent des projecteurs ces dernières années. Entre le tournage du classique culte vendredi, le rôle de Tucker et la franchise Rush Hour, le comédien serait devenu un chrétien né de nouveau.

Dans un documentaire sur Comedy Hype sur YouTube, l’analyste de comédie Rex Garvin a révélé que Tucker avait refusé des rôles qui, selon lui, ne correspondaient pas à ses croyances religieuses. « Il a eu ce que vous appelez un crash de comédie chrétienne sans le laisser couler automatiquement », a déclaré Garvin. « Une fois que vous entrez dans ce niveau suivant, personne ne peut vous former pour cela, personne ne peut vous préparer pour cela, vous êtes seul et que se passe-t-il lorsque vous franchissez cette ligne dans le show business, vous entrez dans un tout autre monde que vous ne pouvez pas prévoir. »

Tucker n’a joué que dans quatre films depuis 2000. En 2013, il a animé les BET Awards. Tucker a également tourné une comédie spéciale Netflix, Chris Tucker: Live, en 2015.