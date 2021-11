Chris Tucker serait redevable à l’IRS de 9 millions de dollars d’impôts

Chris Tucker/photo via Twitter

*Chris Tucker aurait dû à l’IRS plus de 9 millions de dollars d’impôts depuis 2002.

Voici plus de USA Today:

Dans une plainte déposée lundi devant le tribunal fédéral du Nevada et obtenue par USA TODAY, les avocats affirment que l’acteur de 50 ans doit des impôts fédéraux, des pénalités fiscales et des intérêts de 2002, 2006, 2008 et 2010 qui s’élèvent à 9,6 millions de dollars. Les sommes d’argent que l’acteur de « Rush Hour » devrait devoir à l’IRS vont d’environ 481 000 $ en 2010 à 4,6 millions de dollars en 2002, selon le procès.

Le montant total que les avocats demandent en impôts à Tucker s’élève à 9 684 452,07 $. Les avocats disent que Tucker a conclu plusieurs accords de versement en 2010, 2011 et 2016 pour rembourser l’IRS sous forme de sommes forfaitaires sur une période de 10 ans, mais les paiements étaient en retard de 1 112 jours.

« Malgré l’avis et la demande de paiement des cotisations énoncées ci-dessus, M. Tucker a négligé, refusé ou omis de payer intégralement les cotisations contre lui », indique le procès de 16 pages.

Tucker a joué dans des superproductions telles que « Rush Hour 2 » et « Rush Hour 3 » et la comédie préférée des fans « Friday », produite par le rappeur Glaçon.

Dans une récente interview avec le podcast FlixTalk, Tucker a expliqué pourquoi il n’avait pas repris son rôle pour les deux suites de « Friday ».

« À l’époque, je dois vous dire que l’une des raisons pour lesquelles je n’ai pas fait le deuxième était à cause de l’herbe », a déclaré Tucker.

« Parce que j’ai dit, mec, ce film est devenu un phénomène. Je ne veux pas que tout le monde fume de l’herbe et je ne l’ai jamais vraiment dit aux gens parce que je l’avais un peu oublié, mais c’était l’une des raisons pour lesquelles je ne l’ai pas fait. Parce que j’ai dit : ‘Je ne veux pas représenter tout le monde qui fume de l’herbe.’ «

« Et c’est l’une des raisons pour lesquelles j’ai dit ‘Non' », a-t-il poursuivi. «Je ne voulais pas continuer à faire ce personnage. C’était probablement bon pour moi parce que cela m’a permis de passer à la phase suivante et aux prochains films.