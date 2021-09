Chris Tyree réussit un TD de retour sauvage de 96 verges

in

La plupart du match très attendu Notre Dame-Wisconsin samedi à Soldier Field à Chicago était un match à faible score rempli de beaucoup de bottés de dégagement, de quelques revirements et d’un placement raté tôt.

Mais le jeu le plus explosif du match est facilement venu au début du quatrième quart, et c’était incroyable. Le Wisconsin venait de prendre une avance de 13-10 à moins d’une minute du quatrième, et ce retour de coup de pied était le moment de briller pour Chris Tyree.

Le porteur de ballon de deuxième année Fighting Irish a attrapé le ballon à l’intérieur de la ligne des 5 verges, et il a décollé avec une vitesse apparemment sans effort tout en se faufilant à travers les Badgers avec une aide solide au blocage. Et au moment où Tyree a atteint la ligne des 40 verges, il avait battu tous les défenseurs du Wisconsin alors qu’il se dirigeait vers la zone d’en-but opposée pour un superbe retour de coup de pied de 96 verges.

C’est une vitesse vraiment incroyable, et le diffuseur Gus Johnson a lancé : « TYREE, WHOA ! Une fois que Tyree a touché le milieu de terrain, il était clair que le Wisconsin ne pouvait rien faire pour l’arrêter.

TYREE TO THE HOUSE @chris_tyree4 prend le retour de botté de 98 yards pour le @NDFootball TD ! pic.twitter.com/giCC6IwXXf – FOX College Football (@CFBONFOX) 25 septembre 2021

(Le tweet de FOX Sports le décrit comme un touché de 98 verges, mais il s’appelle officiellement 96 verges.)

Selon l’émission de FOX Sports, il s’agissait du troisième touché de retour de coup de pied de Tyree dans sa carrière, et c’était un touché sauvage qui a donné à Notre Dame une avance de 17-13 avec environ 14 minutes à jouer au quatrième quart.

