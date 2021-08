Chris Waddle a été vendu subitement par Tottenham et s’est rendu à Marseille, mais son arrivée en France n’était pas comme celle de Lionel Messi car l’ancienne star anglaise a été confondue avec la star de Pink Floyd

Juste comme ça, Lionel Messi a mis fin à son association de 21 ans avec Barcelone et a commencé une nouvelle aventure passionnante avec le Paris Saint-Germain.

Il a été révélé la semaine dernière que Messi quitterait le Barça car le club n’avait pas les moyens de payer pour qu’il obtienne un nouveau contrat.

Messi a été dévoilé mercredi aux fans et aux médias du monde entier

Moins d’une semaine plus tard, il était officiellement dévoilé en tant que star du PSG, même le joueur a admis lors de sa première conférence de presse que tout s’était passé si vite.

Quelqu’un qui connaît les transferts soudains en France est Chris Waddle, qui a quitté Tottenham pour rejoindre Marseille en 1989.

Au milieu de gros problèmes financiers pour les Spurs, ils ont accepté une offre de 4,5 millions de livres sterling pour l’ancien international anglais et ce fut un moment qui a changé la vie de Waddle car il a dû déménager dans un nouveau pays.

Waddle a rappelé à talkSPORT: «J’étais avec Paul Walsh. Le téléphone de Walshy a sonné, un de ces gros téléphones en brique, et c’était un message du club disant que je devais me lever demain matin.

Waddle insiste sur le fait qu’il ne voulait pas quitter les Spurs mais qu’ils avaient besoin d’argent

« J’ai refusé d’y aller parce que je voulais savoir pourquoi et finalement j’ai compris qu’ils m’avaient vendu à Marseille.

“Je ne pouvais pas y croire, j’étais comme ‘quoi?!’ Je ne l’ai pas compris. Et évidemment, ils ont mis ma tête à prix et pour être honnête, j’ai été surpris que Marseille paie ce montant.

“Je n’ai pas pu m’en sortir après ça, c’était essentiellement” tu vois “. “

Un cirque a accueilli Messi à son arrivée à Paris et Waddle a été amené à croire qu’il y avait beaucoup d’intérêt pour lui lorsqu’il a signé. Cela ne s’est pas passé de cette façon, cependant.

Le transfert de 4,5 millions de livres sterling de Waddle à Marseille était le troisième transfert le plus cher de tous les temps

En fait, certains ne savaient même pas qui il était lorsqu’il a mis les pieds à Marseille.

Waddle a ajouté: «C’est arrivé si vite, une minute j’étais dans ma maison à Broxbourne et quelques jours plus tard, j’étais dans un avion. Je me souviens quand je suis arrivé là-bas, j’ai signé et je suis parti et je suis retourné [to England].

“Puis quand je suis revenu pour signer officiellement, je suis arrivé à l’aéroport, on m’a dit que ce serait fou, il y en aurait des milliers car ce sont des fanatiques et je me disais ‘quoi?!’

« J’ai passé le contrôle des passeports, j’ai descendu l’escalier roulant, j’ai récupéré mes bagages mais il n’y avait personne ! Le gars a alors dit qu’ils attendraient dehors, mais quand je suis sorti, il y avait environ 30 journalistes. Je ne pouvais que dire bonjour, au revoir et compter de un à dix en français.

« Quelqu’un qui parlait anglais s’est avancé et m’a demandé ‘As-tu hâte de jouer au Stade Vélodrome ?’ J’ai dit que j’étais vraiment excité et ensuite il a dit ‘par quelle chanson allez-vous commencer ?’

“Je pensais” a Diamond Lights [Waddle’s 1987 hit with Glenn Hoddle] sortir en France ?

« J’essaie de réfléchir rapidement à quelle chanson, mais j’ai dit que je ne savais pas ce qu’il voulait dire. Il a dit ‘vous êtes le chanteur de Pink Floyd, n’est-ce pas ?’ Ils jouaient au Vélodrome ce soir-là.

