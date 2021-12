je viens de voir ça sur twitter

Chris Wallace va quitter Fox News Channel

Chris Wallace quitte Fox News Channel, a-t-il annoncé dans son émission dimanche matin, une décision qui rompt brutalement la connexion du média câblé avec l’un de ses journalistes les plus reconnus et les plus indépendants.

«Nous sommes extrêmement fiers de notre journalisme et de l’équipe stellaire dont Chris Wallace a fait partie pendant 18 ans. L’héritage de ‘Fox News Sunday’ se poursuivra avec nos journalistes vedettes, dont beaucoup changeront de poste jusqu’à ce qu’un hôte permanent soit nommé », a déclaré le réseau Fox Corporation dans un communiqué.

Une personne proche du dossier a suggéré que Wallace pourrait passer à CNN Plus, le nouveau service de vidéo en streaming qui devrait être lancé au début de l’année prochaine. Les porte-parole de CNN n’ont pas pu être contactés pour un commentaire immédiat.